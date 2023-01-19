Вчені розкрили таємницю шедевра Рембрандта "Нічна варта"

Картину "Нічна варта" написав олією 1642 року голландський художник золотого віку Рембрандт ван Рейн. Картина є найбільшою композицією з усіх, коли-небудь написаних Рембрантом — її розмір 3,6 на 4,4 м.

Про це пише Express.

Сьогодні картину виставлено в Рейксмузеумі в Амстердамі. Крім того, вона примітна своїм драматичним використанням світла та тіні, що створює відчуття руху. Цей ефект також називається "тенебризм". Однак не лише цим примітний шедевр Рембрандта — під час аналізу картини дослідники виявили рідкісну хімічну сполуку, яка раніше не зустрічалася в жодному іншому творі мистецтва.

У новому дослідженні група вчених з Університету Антверпена в Бельгії об'єднала різноманітні багатомасштабні методи візуалізації для вивчення матеріалів, які Рембрандт використав для написання свого шедевра. Для цього дослідження вчені розробили спеціальний рентгенівський пристрій. Крім того, вчені також вивчили крихітні зразки, взяті безпосередньо з самої картини, і вивчили їх за допомогою синхротронних рентгенівських зондів у Європейському центрі синхротронних досліджень (ESRF) у Франції та джерела випромінювання PETRA-III у Німеччині.

Проаналізувавши отримані дані, вчені виявили щось дивовижне — на шедеврі Рембрандта була присутня металоорганічна сполука — форміат свинцю, який раніше вчені не зустрічали на жодному іншому предметі мистецтва.

За словами автора дослідження Віктора Гонсалеса з Вищої нормальної школи Париж-Саклі, раніше свинцевий формат виявлено на картині тільки один раз - 2020 року, проте його знайшли на модельних картинах, у яких використовувалися свіжі фарби.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.

Дівчата облили картину Ван Гога супом і приклеїлись до стіни

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