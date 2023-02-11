Вчені розкрили таємницю стародавньої мумії русалки

Дослідники з Університету науки і мистецтв Курасікі в Японії розкрили таємницю маленької мумії русалки, відомої, що зберігалася в храмі Ендзуін в Асакуті.

Про це пише KUSA.

Вчені встановили, що нижня частина опудала була зроблена з риб'ячого хвоста. Радіовуглецевий аналіз показав, що мумія була створена наприкінці 19 століття.

Знахідка дослідників з Університету Курасікі відрізняється тим, що для верхньої частини опудала використали папір, тканину й бавовну, що є доволі незвичним. Водночас саме опудало виглядає доволі реалістично, як і задумували творці фейку.

Раніше вчені виявили дві 3000-річні мумії у позі ембріона на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії.

А у Єгипті знайшли мумію хлопчика з 49 амулетами, прикрашеними різними зображеннями. Всі деталі були зроблені із золота. Зазначається, що дитина померла близько 2 300 років тому. Через величезну кількість прикрас мумію прозвали "золотим хлопчиком".

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

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