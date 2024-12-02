Вчені розкрили таємницю темних овалів розміром із Землю на Юпітері 

Побачити їх можна лише в ультрафіолетовому світлі.

Дослідники виявили, що магнітні торнадо на Юпітері, що виникають у результаті взаємодії магнітних силових ліній, призводять до утворення гігантських антициклонів. Ці структури поглинають ультрафіолет і мають розміри, співмірні із Землею.

Про це пише Nature Astronomy.

Антициклони проявляються у вигляді темних овалів, видимих лише в ультрафіолетовому світлі, та формуються з густих хмар у стратосфері планети. Механізм їхнього утворення залишався загадкою до недавнього часу.

Причиною утворення темних кіл є магнітні вихори. Вони утворюються через тертя між магнітними силовими лініями в іоносфері Юпітера та плазмовим тором, створеним вулканічною активністю супутника Іо. Ці вихори поширюються у стратосферу, формуючи густий туман, який поглинає ультрафіолет.

Дослідження показують, що туман у темних овалів приблизно у 50 разів густіший за звичайну атмосферу Юпітера. Вони з’являються на кілька місяців і розсіюються за кілька тижнів. Відсутність кореляції з активністю заряджених частинок свідчить про складнішу динаміку утворення цих явищ.

Раніше вчені виявили схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки такого самого типу, що й наше Сонце. Екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, тому один її бік настільки розігрітий, що являє собою море лави.

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