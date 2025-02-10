Вчені розкрили таємницю загадкової "злітної смуги" на дні Балтійського моря

Одна з найпопулярніших гіпотез припускала, що цей слід міг залишитися після аварійної посадки невідомого об’єкта.

Дослідники за допомогою сонара виявили незвичайний об’єкт на дні Балтійського моря, який спочатку виглядав як частина 300-метрової сплющеної "злітно-посадкової смуги". Виявлення цього утворення викликало численні припущення та теорії, серед яких були астероїди, вулканічний матеріал, бази підводних човнів часів Холодної війни та навіть позаземні об’єкти.

Про це пише "Успіх in UА".

Одна з найпопулярніших гіпотез припускала, що цей слід міг залишитися після аварійної посадки невідомого об’єкта. Дехто навіть стверджував, що це може бути космічний корабель, який залишив слід на морському дні.

Історія відкриття

Таємничу аномалію зафіксувала команда Ocean X Team, яка спеціалізується на глибоководних дослідженнях. У 2011 році їхня експедиція зробила зображення локатора, на якому було помітно невідомий об’єкт на глибині 91 метра.

Згодом дослідники повернулися, щоб вивчити знахідку детальніше, проте зіткнулися з дивними перешкодами. Усі електронні прилади, зокрема супутниковий телефон, почали працювати зі збоями, а коли команда віддалилася на 200 метрів від об’єкта, все повернулося в норму.

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Генеральний директор Ocean X Team Денніс Асберг зазначив, що вони переконані: ця знахідка є унікальною. Незвичайна аномалія привернула увагу світових вчених, які прагнули знайти пояснення феномену.

Що вдалося з’ясувати науковцям?

Зразки з місця знахідки передали для аналізу доценту геології Фолькеру Брюхерту зі Стокгольмського університету. Дослідження показало, що об’єкт містить граніти, гнейси та пісковики – породи, характерні для льодовикових басейнів Балтійського моря.

Найбільш незвичним елементом виявився шматок базальтової породи. Однак, за словами Брюхерта, ця знахідка не є чимось містичним – регіон Балтійського моря перебуває під сильним впливом процесів танення льодовиків. Тому об’єкт, який викликав так багато теорій, швидше за все, утворився внаслідок льодовикових та післяльодовикових процесів.

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Простими словами, науковці дійшли висновку, що незвичайні утворення на дні Балтійського моря були перенесені туди льодовиками, а не є слідами невідомих технологій чи позаземного походження.