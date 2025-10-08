Вчені розкрили, як пересували гігантські статуї моаї на острові Пасхи

Острів Пасхи / © Associated Press

Походження культових кам’яних статуй — моаї — острова Пасхи (Рапануї) тривалий час залишалося однією з найбільших світових археологічних загадок. Зокрема, через питання: як стародавня цивілізація могла перемістити величезні фігури вагою 12–80 тонн?

Про це пише Daily Mail.

Міжнародна група вчених, використовуючи 3D-моделювання та практичні експерименти, заявила, що розгадала цю частину таємниці: статуї справді «дійшли» до своїх місць призначення.

Теорія «ходьби» та експериментальне підтвердження

Антропологи, вивчивши майже 1000 моаї, припустили, що мешканці Рапануї використовували мотузки, щоб розгойдувати статуї зигзагоподібним рухом. Ця техніка дозволяла невеликим командам переміщувати моаї на великі відстані з відносно невеликими зусиллями.

Прикріплюючи мотузки до обох боків голови та потягуючи їх, моаї розгойдували з боку в бік, створюючи ефект «ходьби». Співавтор дослідження, професор Карл Ліпо, зазначає, що «як тільки ви зрушите це з місця, це зовсім не складно — люди тягнуть однією рукою».

Острів Пасхи. / © dailymail.co.uk

Дослідники встановили, що моаї були спеціально спроектовані для ходьби. Їхня велика D-подібна основа та нахилене вперед положення сприяють руху вперед зигзагом при розгойдуванні.

Професор Ліпо та його колега, професор Террі Хант, створили 4,35-тонну копію моаї. Команда з 18 осіб змогла перемістити цю модель на 100 метрів усього за 40 хвилин, що набагато швидше та ефективніше, ніж передбачалося раніше.

Ці висновки узгоджуються з усними переказами острова, які описують, як статуї «йшли» від кар’єру до місць встановлення.

«Дороги моаї»: сліди транспортування

На підтвердження теорії дослідники також вивчили мережу «доріг моаї», що перетинають острів.

Ці спеціально підготовлені стежки, шириною близько 4,5 метрів і увігнутим профілем, були створені для стабілізації статуй під час їх «ходіння».

Сліди на статуях, що впали на узбіччя, свідчать, що люди намагалися їх вирівняти, підкопуючи «ноги». Це підтверджує, що мешканці Рапануї знали, що ходьба була найкращим способом транспортування.

Професор Ліпо підкреслює, що це дослідження віддає належне «неймовірній розумності» стародавніх жителів Рапануї, які знайшли елегантне і логічне інженерне рішення.

Острів Пасхи.

Довідково: що таке моаї?

Моаї — це монолітні людські фігури, вирізьблені народом Рапануї між 1250 і 1500 роками н.е. Всі вони мають надмірно великі голови, дивляться вглиб острова (крім семи) і вважаються живими обличчями обожнених предків. Усі 887 статуй були вирізані з туфу (вулканічного попелу), і, як вважається, символізували владу, силу та були сховищами духів.

