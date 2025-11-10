Гренландський кит "підказав" вченим, як продовжити людське життя - дослідження

© Pixabay

Реклама

Гренландський кит відкрив секрет довголіття, що може змінити уявлення про старіння людини.

Про це пише Nature.

Цей арктичний велетень, який мешкає у крижаних північних водах, заслужено вважається одним із найбільш довгоживучих ссавців на планеті. Тривалість життя окремих особин часто перевищує два століття, а офіційно задокументований рекорд становить вражаючі 211 років.

Реклама

Такий винятковий біологічний феномен століттями бентежив учених, і лише нещодавно дослідницька спільнота наблизилася до фундаментальної розгадки, потенційно здатної повністю переосмислити процес старіння в людини.

Міжнародна команда науковців, що працювала на базі Рочестерського університету, провела детальний аналіз генетичного матеріалу гренландських китів. Їхнє дослідження виявило, що ключем до неймовірного довголіття кита є значно підвищена концентрація специфічного білка під назвою CIRBP. Ця молекула є критично важливою для ефективного відновлення пошкоджень у структурі ДНК.

Було встановлено, що рівень CIRBP у клітинах китів у сто разів вищий, ніж в інших видів ссавців. CIRBP демонструє унікальну здатність оперативно корегувати дволанцюгові розриви ДНК — найсерйозніші види генетичних ушкоджень. Саме ці ушкодження зазвичай акумулюються в ДНК людини з віком, провокуючи розвиток онкологічних процесів і сприяючи передчасному старінню організму.

Подальші лабораторні експерименти підтвердили значущість знахідки: при введенні білка CIRBP у клітини людини та плодових мушок дослідники зафіксували суттєве зростання ефективності репараційних процесів ДНК, що прямо корелювало зі збільшенням загальної життєздатності клітин.

Реклама

Крім того, вчені виявили цікавий адаптивний механізм: у клітинному середовищі з пониженою температурою концентрація білка CIRBP зростала, що, імовірно, є еволюційною перевагою китів, що дозволяє їм виживати в екстремально холодних умовах.

Фахівці з Рочестера підкреслюють, що гренландські кити не просто ефективно запобігають накопиченню мутацій; вони також демонструють майже надприродну стійкість до формування злоякісних пухлин, що кидає виклик існуючим науковим очікуванням.

Здається, що клітини китів еволюціонували, щоб нейтралізувати пошкодження ще до того, як вони матимуть шанс перетворитися на потенційну загрозу. Ця біологічна стратегія є однією з найдосконаліших природних захисних систем проти старіння, відомих людству на сьогодні.

За словами провідної дослідниці, професорки Віри Горбунової, отримані результати відкривають багатообіцяючі шляхи для розробки терапевтичних підходів, спрямованих на посилення аналогічних механізмів відновлення ДНК у людському організмі. Якщо науці вдасться знайти спосіб штучно підвищувати рівень білка CIRBP або активувати подібні генетичні регуляторні шляхи, це може стати каталізатором для подвоєння стандартної тривалості людського життя.

Реклама

Хоча до впровадження цих відкриттів у клінічну практику залишається ще довгий шлях, науковий світ переконаний: гренландський кит зберігає ключ до розуміння того, як природа створює організми, здатні зберігати життєву енергію протягом понад двохсот років.

І якщо людство зможе успішно інтегрувати хоча б частину цього унікального біологічного механізму, ідея про досягнення 200-річного вікового рубежу може швидко трансформуватися з наукової фантастики у вивірену наукову реальність.

Нагадаємо, вчені показали ссавця, що не старіє. Ці незвичайні гризуни давно дивують учених своїм унікальним довголіттям. На відміну від звичайних мишей, що живуть у середньому 5 років, голі землекопи можуть прожити до 30 років та навіть більше.