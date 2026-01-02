Вчені розкрили секрет зеленої мумії: їм знадобилося чотири десятиліття

Мумія / © Associated Press

Експерти вивчили єдину відому на даний момент мумію, яка відрізняється яскравим зеленим відтінком. Це останки підлітка, який помер 200-400 років тому в Італії.

Муміфіковані рештки були виявлені в похованні в Болоньї, скелет зберігся майже повним, відсутні тільки ступні. Це людський скелет зі збереженими м’якими тканинами, які забарвилися в зелений колір.

Хімічні тести не виявили жодних захворювань або травм, що свідчить про те, що причина смерті залишається невідомою. Однак наявність дорогої мідної труни вартістю близько 260 тисяч доларів за сучасними цінами вказує на те, що підліток походив із заможної родини.

Підлітка поховали в мідній труні. Усередині неї тіло зазнало гниття, розрідження, скелетизації та часткової муміфікації.

Ці процеси вивільнили кислоти, які повільно роз’їдали труну, виділяючи продукти розпаду міді, які, по суті, змішалися з останками, забарвлюючи кістки і м’які тканини. Кістки забарвилися, тому що іони міді витіснили кальцій, а м’які тканини — тому що вони вкрилися тією самою зеленуватою речовиною (вердигрисом), яку можна побачити на старих статуях.

