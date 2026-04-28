Вчені розкрили справжнє походження українців: що показав аналіз ДНК предків

Український прапор / © УНІАН

Вчені з різних країн з’ясували, що основа генів сучасних українців не змінювалася ще з бронзової доби. Хоча через нашу землю тисячі років проходили різні народи, українці зберегли своє власне коріння, яке сформувалося дуже давно.

Про це пише National Geographic.

Над дослідженням працювали вчені з України, Естонії та Великої Британії. Попри війну та російське вторгнення, українські археологи продовжували розкопки, щоб надати необхідні матеріали для аналізу. Одна з авторок роботи, Ольга Утевська, розповіла, що фахівці вивчили ДНК 91 людини. Останки цих людей знайшли в різних куточках України (найбільше — на сході), а жили вони в період від 9000 року до нашої ери і аж до 1800 року.

Аналіз ДНК-матеріалу за останні 3500 років підтвердив високу неоднорідність населення через активні контакти та асиміляцію.

«Наше дослідження виявляє різноманітне походження предків в українському регіоні з плином часу в результаті частих переміщень, асиміляції та міжособистісних контактів», — підсумовують дослідники.

Вчені зазначають, що Північний Понтійський регіон з’єднував євразійський степ із Центральною Європою, приймаючи як грецьких колоністів, так і кочові народи зі сходу. Також вони виявили, що ще наприкінці бронзової доби предки українців були генетично схожі на інших європейців.

Вони поєднували в собі гени місцевих мисливців, перших фермерів та степових кочовиків. Ця генетична основа залишилася незмінною навіть після того, як через наші землі пройшли скіфи, гуни чи готи.

«Незважаючи на чіткі ознаки високої міграційної активності, зокрема зі Східної Азії, а також значне змішання, ми відзначаємо значну автохтонну складову українського походження, принаймні з бронзової доби», — роблять висновок дослідники.

