Вчені розкрили таємницю кави: чому вона насправді подовжує життя

Вчені з’ясували, як саме кава подовжує життя та захищає від хвороб. Досліди показали, що головну користь приносить не кофеїн, а особливі рослинні речовини.

Про це повідомляє видання ScienceAlert.

Як кава захищає організм

Дослідники з’ясували, що речовини в каві активують в організмі особливий білок (рецептор NR4A1). Він працює як «датчик», який допомагає клітинам боротися зі стресом, зупиняє запалення та пришвидшує відновлення тканин.

«Кава має добре відомі властивості, що сприяють зміцненню здоров’я. Ми показали, що деякі з цих ефектів можуть бути пов’язані з тим, як сполуки кави взаємодіють з цим рецептором, який бере участь у захисті організму від пошкоджень, спричинених стресом», — зазначає біохімік Стівен Сейф.

Дослідження підтвердило, що рівень експресії NR4A1 у людей та мишей знижується з віком, що робить організм вразливішим до хвороб. За словами Сейфа, «якщо пошкодити майже будь-яку тканину, NR4A1 реагує, щоб зменшити це пошкодження. Якщо позбутися цього рецептора, пошкодження погіршиться».

Кофеїн проти поліфенолів

Експерименти на ракових клітинах людини та макрофагах мишей показали, що кавові сполуки пригнічують ріст пухлинних клітин та зменшують запальні реакції. Водночас роль кофеїну в цьому конкретному процесі виявилася мінімальною.

«Кофеїн зв’язується з рецептором, але в наших моделях він не має особливого впливу. Полігідроксильні та поліфенольні сполуки набагато активніші», — пояснює науковець.

Найбільшу активність проявили хлорогенова та кавова кислоти. Загалом кава містить понад 1000 хімічних елементів, які можуть впливати на здоров’я різними шляхами: від зміни мікробіому до пригнічення ферментів.

Перспективи та висновки

Хоча дослідження ідентифікувало молекулярний шлях впливу кави, науковці наголошують на необхідності подальшої роботи.

«Ще багато роботи попереду. Ми встановили зв’язок, але нам потрібно краще зрозуміти, наскільки цей зв’язок важливий», — підсумовує Стівен Сейф.

Наразі автори роботи не змінюють чинні рекомендації щодо споживання напою, оскільки індивідуальні реакції організму різняться. Проте відкриття зв’язку з рецептором NR4A1 може стати підґрунтям для розроблення нових методів лікування раку та вікових розладів.

Фахівці також нагадують, що корисні сполуки, подібні до тих, що є в каві, містяться у фруктах та овочах, тому збалансоване харчування залишається пріоритетом.

