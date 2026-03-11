Вчені розкрили таємницю Льодовикового періоду: що заморозило Землю 700 мільйонів років тому

Земля перетворилась на сніжку завдяки кристалам солі

Гіпотеза «Снігової Землі», згідно з якою океани замерзли аж до екватора близько 700 мільйонів років тому, довгий час залишалася однією з найбільших загадок науки. Тепер дослідники припускають, що цю найекстремальнішу кліматичну подію в історії нашої планети міг спровокувати несподіваний фактор — звичайна сіль.

Про це пише IFLScience.

Соляні кристали замість льоду

Науковці з Арктичного університету Норвегії звернули увагу на цікавий механізм: за дуже низьких температур сіль починає випадати в осад із морського льоду, утворюючи кристали. Виявилося, що ці соляні відкладення відбивають сонячне світло навіть краще, ніж сам сніг чи лід.

Таким чином вони не давали планеті поглинати тепло, що призводило до катастрофічного глобального охолодження. Хоча солона вода погано замерзає, а сіль зазвичай виштовхується під час утворення льоду, за екстремальних морозів частина солі все ж таки захоплюється кригою. Дослідники вважають, що в тропіках, де лід перетворювався на газ швидше, ніж накопичувався, саме соляний шар взяв на себе роль головного відбивача сонячних променів.

Розгадка кліматичного парадоксу

Раніше кліматологи не могли пояснити, як цикл розширення льоду міг тривати тисячоліттями в умовах, коли в екваторіальних зонах крига швидко зникала. Крім того, попередні спроби змоделювати клімат «Снігової Землі» вимагали неймовірно низького рівня вуглекислого газу в атмосфері.

Проте додавання фактору солі у кліматичні моделі дозволило пояснити цей феномен із більш реальними показниками CO2. Ця гіпотеза працює ще й тому, що різні солі випадають в осад за різних умов.

«Деякі солі випадають в осад з льоду за температури -8°C, тоді як інші потребують -36°C», — зазначає видання.

Така різниця температур створювала ідеальний цикл: спочатку охолодження вивільняло одні солі, вони відбивали світло і ще більше знижували температуру, що призводило до появи нових кристалів.

Нагадаємо, Стуртійське зледеніння стало самопідсилюваною кліматичною катастрофою. Близько 717 млн років тому Земля перетворилася на крижану пустелю, де океани були ізольовані від сонячного світла. Нове дослідження виявило, що температура води в океанах тоді сягала рекордних −15°C.