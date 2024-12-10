Вчені розповіли, чому ароматичні свічки можуть бути небезпечними для вас

Ароматичні свічки стають все популярнішими, особливо в зимовий період. Однак багато людей ставлять питання про їх безпечність, адже під час спалювання вони можуть виділяти різноманітні хімічні сполуки.

Про це повідомило видання CNN.

Небезпека парафінових свічок

Згідно з дослідженнями, найбільш шкідливими є свічки з парафіну — дешевого побічного продукту, отриманого з нафти. Парафінові свічки виділяють леткі органічні сполуки, такі як толуол і бензол, які можуть бути токсичними та навіть канцерогенними. Ці хімічні речовини можуть спричиняти головний біль, запаморочення, а також серйозні захворювання, такі як лейкемія.

"Велика кількість досліджень оцінювала викиди свічок у контрольованих умовах, а також у будинках і показала, що палаючі свічки сприяють погіршенню якості повітря та збільшують ризик інгаляційного впливу хімічних речовин, що викликають занепокоєння", - зазначив доцент кафедри екологічної медицини та кліматології доктора Сара Еванс.

Згідно з дослідженнями, навіть не запалені свічки можуть виділяти токсини, хоча концентрації ЛОС зазвичай не перевищують безпечні межі.

Запалена свічка з ароматом полуниці виділяла 2098 частин на мільярд формальдегіду, що значно перевищує прийнятний діапазон 0–400 частин. Свічка з ароматом ківі та дині демонструвала ще вищу загальну концентрацію викидів — 12 742 частин на мільярд.

Чи безпечніші свічки з бджолиного воску та сої

Хоча свічки з соєвого чи бджолиного воску часто вважаються безпечнішими, однак, спалювання будь-якої свічки все ж таки вивільняє летючі органічні сполуки (ЛОС), що може мати негативний вплив на здоров'я. Наприклад, ароматизовані свічки, що містять штучні добавки, можуть викидати токсичні хімічні сполуки, такі як фталати.

Дослідження 2015 року показало, що навіть свічки без запаху можуть випромінювати токсини, хоча і в меншій концентрації порівняно з ароматизованими аналогами.

Згідно з Національною асоціацією свічок, свічки "безпечні для використання вдома", однак важливо пам'ятати, що дослідження, на яких базується ця інформація, проводили великі компанії з виробництва звичайних свічок.

З огляду на відсутність регулювання та контролю за вмістом свічок, виробники можуть маркувати продукт як "на основі сої", навіть якщо лише незначна частина воску є соєвою. Це робить вибір свічок ще більш складним для споживачів.

Як мінімізувати ризики для здоров'я

Щоб мінімізувати потенційні небезпеки, експерти радять обирати свічки з натуральних восків, таких як соєвий або бджолиний, а також ті, що мають бавовняні або дерев'яні гноти. Уникайте свічок з фталатами та фарбованих виробів. Залишайте кришки на свічках, коли вони не використовуються Завжди використовуйте їх у добре провітрюваному приміщенні, а після їх гасіння — провітрюйте кімнату. Для мінімізації впливу на організм запалюйте свічки на короткий час і обирайте якісні продукти.

Нагадаємо, вчені відкрили нову планету із щільністю як у свинцю.

Читайте також: