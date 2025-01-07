Вчені розповіли, як вдалося врятувати популяцію іберійської рисі

Іберійська рись, одна з найменших диких кішок у світі, була на межі зникнення. До початку 2000-х у двох ізольованих популяціях в Іспанії та Португалії залишилося менш ніж 100 особин, з яких лише 25 були самками репродуктивного віку.

Про це повідомило видання BBC.

"Зменшення популяції рисі частково пояснюється тим, що дедалі більше землі використовується для сільського господарства, збільшенням кількості смертельних випадків на дорогах і боротьбою за їжу. Дикі кролики є важливою здобиччю для рисі, і дві пандемії призвели до скорочення їх чисельності на 95%", - йдеться в повідомленні.

Поворотним моментом стало народження першого потомства у неволі в Іспанії у 2005 році. Через три роки в Португалії запустили Національний план збереження виду, побудувавши центр розведення у Сілвеші. Тут тварин готували до життя в дикій природі та контролювали їхнє розмноження.

Щоб рисі уникали людей, фахівці спеціально лякають їх, створюючи шум, і годують через систему тунелів, мінімізуючи контакт. Після підготовки тварин випускають на волю, де вони починають відновлювати популяцію.

Вчені стверджують, що генетика визначає, де саме має опинитися рись, щоб знизити ризики інбридингу та хвороб. Навіть якщо тварина народилася в Португалії, її можуть перевезти до Іспанії. За словами Педро Сарменто, фахівця з реінтродукції рисей, програма відновлення виду виявилася успішною, але зі збільшенням популяції можуть виникати нові проблеми.

Однією з таких проблем є необхідність домовлятися з власниками приватних земель, оскільки багато рисей випускають саме на ці території. Протягом програми були випадки нападів на курники, але їх кількість була мінімальною.

Іспанія працює над збереженням виду вже майже 30 років, і сьогодні вчені вважають, що іберійська рись більше не перебуває на межі зникнення. У найближчі 10 років популяція повинна досягти 5000-6000 особин, щоб вид отримав статус стабільного.

Нагадаємо, вчені розкрили геном однієї з найбільш загадкових тварин на планеті.

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