Вчені розповіли, який фрукт допоможе людям з зайвою вагою уникнути проблем із серцем

В експерименті взяли участь 45 добровольців, які мають надлишкову вагу.

Науковці університету штату Пенсильванія (США) виявили, що люди з зайвою вагою, які споживають авокадо, мінімізують ризики сердцевих ускладнень.

Про це йдеться у дослідженні вчених, опублікованому в науковому журналі Eurek Alert.

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Так, за даними спеціалістів, вживання одного авокадо за день знижує рівень холестерину в крові.

В експерименті взяли участь 45 добровольців, які мають надлишкову вагу. На початку експерименту всі вони два тижні перебували на однаковій дієті, що повинно було більш-менш вирівняти особливості організмів. Далі піддослідні були розділені на три групи. Протягом п'яти тижнів добровольці дотримувалися однієї з трьох дієт: з низьким вмістом жирів, з помірним вмістом жирів або помірним, але з додаванням в щоденний раціон одного авокадо.

Після експерименту дослідники виміряли у пацієнтів рівень ліпопротеїнів низької щільності, які є основними переносниками "поганого" холестерину. Крім того, вони проаналізували кількість окислених ліпопротеїнів, які, за словами авторів роботи, "запускають ланцюгову реакцію, що сприяє розвитку атеросклерозу". З'ясувалося, що після п'яти тижнів дієти з авокадо у третьої групи обидва показники були значно нижчі, ніж на початку дослідження. Крім того, у цих учасників спостерігався більш високий рівень лютеїну, який має властивості антиоксиданту, а також захищає ліпопротеїни від окислення.

Нагадаємо, спеціалісти розказали, чи корисно їсти заморожені овочі. Багато людей негативно оцінюють заморожені овочі, вважаючи їх "поганими напівфабрикатами".

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