Вчені розповіли, який мали вигляд пеніси неандертальців і яким насправді був їхній секс

Хоча деталі статевих органів неандертальців не збереглися у скам'янілостях, вважається, що анатомічно вони не надто відрізнялися від нас.

Дослідники стверджують, що неандертальці мали пеніси такого ж розміру і загальної форми, як і сучасні чоловіки.

Про це пише Daily Mail.

Доктор Ендрю Меррівезер, антрополог із Бінгемтонського університету в Нью-Йорку, каже, що неандертальці та Homo sapiens були "неймовірно схожі".

"Вони майже ідентичні нам у багатьох відношеннях, тому я припускаю, що незбережені м'які частини тіла, ймовірно, були такими ж, як і в інших людей", - сказав він в інтерв'ю виданню.

Професор Гвідо Барбуяні, еволюційний антрополог з Університету Феррера в Італії, розповів: "Геніталії не збереглися у скам'янілостях, і немає можливості з'ясувати, який вони вигляд мали у неандертальців. Еволюція може бути досить швидкою, але я сумніваюся, що репродуктивні органи могли зазнати глибоких змін".

Історія неандертальців – і деталі їхніх зустрічей із Homo sapiens – залишаються великою загадкою. Але відомо, що Homo sapiens мігрували з Африки 60 000-70 000 років тому до Євразії, де вони знайшли неандертальців. Коли ці два види вперше зустрілися один з одним, вони, ймовірно, використовували елементарну вербальну комунікацію або навіть мови – можливо, достатньо, щоб розуміти один одного.

"Неандертальці, ймовірно, вміли розмовляти, про що свідчить морфологія деяких кісток і висновки, які ми можемо зробити про їхній мозок", - розповіла в інтерв'ю Алессія Нава, антропологиня з Римського університету.

Однак професор Барбуяні зазначив, що всі види мавп сьогодні "щасливо спаровуються без вербальної комунікації" – окрім людини.

Відмітини на стародавніх черепах і знахідки зброї свідчать про те, що неандертальці і Homo sapiens брали участь у жорстоких бійках, але також були широко поширені і заняття коханням.

"Ми, звичайно, припускаємо, що спарювання відбувалося за обопільною згодою", - сказав Пол Петтітт, професор археології в Університеті Дарема, в інтерв'ю. "Але сумний факт стародавнього світу може свідчити про те, що це було далеко не так, і, можливо, один із "партнерів" не мав особливого вибору в цьому питанні. Таким чином, у бурхливому доісторичному світі, можливо, спарювання відбувалося просто так – імпровізовано, без особливих роздумів чи намірів. Якщо воно відбувалося за обопільною згодою, то можна припустити, що існувала прелюдія – навіть чуттєві поцілунки та обійми".

Шимпанзе, які є родичами людини розумної та неандертальців, часто вдаються до такого типу інтимної соціальної поведінки і навіть тримаються за руки, додав він.

Якими б не були обставини спарювання цих двох видів, ми знаємо, що у них народилося успішне потомство, і саме тому сучасні люди мають трохи неандертальської ДНК.

Дослідження 2020 року показало, що ці два види могли з легкістю народжувати "плідних і здорових" дітей, оскільки вони були генетично подібні.

Ці два види почали схрещуватися між собою близько 50 500 років тому і продовжували це робити близько 7 000 років, поки неандертальці не почали вимирати.

Причини їхнього вимирання різні, але експерти припускають, що вони були вразливі до зміни клімату або програли жорстокі битви з Homo sapiens за ресурси, такі як їжа та житло.

Професор Петтітт – один з експертів, який заперечує припущення, що гомо сапієнс і неандертальці були навіть двома різними видами.

"Те, що кістки і мозок неандертальців відрізнялися за формою від кісток і мозку людини розумної, не обов'язково означає, що вони були різними біологічними видами", - сказав він. "У більш широкому розумінні тваринного світу існує безліч доказів успішного схрещування між різними "видами". Можливо, нам слід розглядати людську картину 50 000-40 000 років тому як мозаїку регіональних популяцій "метисів" – здебільшого ідентичних біологічно, але з різними генетичними адаптаціями до різних середовищ існування".

Нагадаємо, вчені визначили час, коли Homo sapiens покинули Африку і почали схрещуватися з неандертальцями. Неандертальці населяли більшу частину Євразії сотні тисяч років, але їхні безтурботні дні почали добігати кінця, коли Homo sapiens рушили на північ з Африки.

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