Вчені розрахували ймовірність зіткнення з Землею астероїда Апофіс: які результати

Астероїд Апофіс був відкритий у 2004 році і одразу ж оцінений як потенційна загроза.

Астрономи кілька років тому заявили, що потенційно небезпечний астероїд Апофіс не становить загрози для Землі, якщо раптово не змінить траєкторію польоту.

Також читайте Вперше за 20 років: астрономи відкрили три нові супутники в Сонячній системі

Тепер вчені провели додаткові симуляції, застосувавши нові змінив, пише arXiv.

Астрономи провели нове дослідження на той випадок, якщо Апофіс зіштовхнеться з одним із космічних каменів, яких у сонячній системі є мільйони, та змінить свою траєкторію. У 2022 році вчені довели, що такі зіткнення можуть призводити до зміни орбіти, зіштовхнувши апарат DART з астероїдом Dimorphos.

На основі проведених даних вчені запевнили, що у найближчі роки Апофіс не зіштовхнеться з жодним іншим небесним тілом у Сонячній системі, з-поміж тих, що відомі науці. Гіпотетична можливість такого сценарію залишається, але вона дуже невелика.

Астероїд Апофіс був відкритий у 2004 році і одразу ж оцінений як потенційна загроза. Спочатку вчені називали тривожну ймовірність у 2,7 відсотка врізатися в Землю під час свого прольоту у 2029 році. Пізніші дослідження виключили цю можливість. Орбіта астероїда проходить біля Землі кожні 8 років, тому вчені продовжували досліджувати та вивчати ймовірність зіткнення. Розрахунки під час його прольоту біля Землі у 2021 році остаточно виключили можливість зіткнення в осяжному майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на межі Сонячної системи виявилося надто багато міжпланетного пилу.

Крім того, ми раніше інформували, що три величезних астероїди летять до Землі в один день.

Читайте також: