Вчені розробили руку-робот з "чутливою шкірою", яка може брати предмети – фото

Рука також може передбачити, чи зможе вона втримати предмет.

Британські науковці розробили руку-робот, яка може тримати предмети, не впускаючи їх, використовуючи лише рух зап'ястя та відчуття "шкіри".

Про це пише news.yahoo.com.

Дослідники з Кембриджського університету заявили, що їхня технологія недорога та енергоефективна.

Рука робота також може передбачити, чи зможе вона втримати вхоплені предмети, використовуючи інформацію, надану датчиками, розміщеними на ній.

Фото: University Of Cambridge

Експерти заявили, що їхні результати, опубліковані в журналі Advanced Intelligent Systems, можуть бути використані для розробки недорогої робототехніки, в якій механічні руки можуть навчитися захоплювати широкий спектр об'єктів, зберігаючи при цьому здатність до природних рухів.

Повідомляється, що людська рука дуже складна, а це означає, що відтворення всіх її можливостей у роботі може стати серйозним дослідницьким завданням. Наприклад, за словами експертів, люди інстинктивно знають, яку силу потрібно докласти, щоби підняти яйце, але для робота це проблема.

Якщо робот додасть занадто багато сили, яйце може розбитися, а якщо тиску недостатньо, він може впустити його.

Вчені створили надруковану на 3D-принтері роботизовану руку з імплантованими датчиками, які дозволяють руці "відчувати", чого вона торкається.

Фото: University Of Cambridge

Ця рука здатна лише до пасивних рухів на основі зап'ястя, а окремі пальці були повністю моторизовані. За допомогою роботизованої руки було проведено понад 1200 тестів.

Спочатку руку тренували за допомогою невеликих пластикових кульок, надрукованих на 3D-принтері, після чого вона намагалася схопити різні предмети, у тому числі персик, комп'ютерну мишу та рулон плівки.

За словами дослідників, роботизована рука змогла успішно схопити 11 із 14 об'єктів.

Доктор Томас Джордж-Турутель, який раніше працював у Кембриджському університеті, а зараз викладає робототехніку та штучний інтелект на факультеті комп'ютерних наук Університетського коледжу Лондона, сказав: "Датчики, схожі на шкіру робота, вимірюють тиск, який застосовується до об'єкта. Ми не можемо точно сказати, яку інформацію отримує робот, але теоретично він може оцінити, де було взято об'єкт і з якою силою. Рука дуже проста, але за допомогою однієї стратегії вона може підібрати багато предметів".

Фото: University Of Cambridge

Фумія Ііда, професор робототехніки інженерного факультету Кембриджського університету, додав: "Найбільшою перевагою цієї конструкції є діапазон руху, який ми можемо отримати без використання будь-яких приводів. Ми можемо отримати багато корисної інформації та високий ступінь контролю без жодних приводів, тому коли ми їх додамо, ми отримаємо більш складну поведінку в більш ефективному пакеті".

Дослідження фінансувалося UK Research and Innovation (UKRI) та компанією з розробки програмного забезпечення Arm Ltd.

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