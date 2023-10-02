Вчені розробляють імплантат, здатний вилікувати рак всього за 60 днів – фото, подробиці

Також він має знизити рівень смертності на 50%.

На думку групи вчених з Університету Райса вилікувати рак незабаром можна буде так само просто, як декілька натискань на мобільний телефон.

Про це пише nypost.com.

Науковці отримали 45 мільйонів доларів у вигляді фінансування на нову систему лікування на основі імплантатів, яка може знизити рівень смертності від раку.

Кошти, надані Агентством перспективних дослідницьких проєктів у галузі охорони здоров'я, будуть використані для розробки технології імплантації "відчувати та реагувати"" з метою покращити результати імунотерапевтичного лікування раку, який зазвичай важко лікувати.

Вчені розробляють імплантат, здатний швидко вилікувати рак / Фото: Rice University

"Замість того, щоб прив'язувати пацієнтів до лікарняних ліжок, крапельниць та зовнішніх моніторів, ми будемо використовувати мінімально інвазивну процедуру для імплантації невеликого пристрою, який безперервно контролює їхній рак і коригує дозу імунотерапії в режимі реального часу", — прокоментував головний дослідник проєкту Омід Вейсе.

Подібно до лікування діабету за допомогою інсулінових помп, тридюймовий імплант, або "гібридний удосконалений молекулярний регулятор виробництва" (HAMMR), доставлятиме імунотерапевтичні препарати пацієнту в системі "замкнутого циклу". Платні пристрої обмінюватимуться даними бездротовою мережею, "потенційно зі смартфоном", повідомили дослідники KHOU 11.

Вчені розробляють імплантат, здатний швидко вилікувати рак / Фото: Rice University

Науковці сподіваються, що імплантат знадобиться лише для короткострокового використання — і рак буде викорінено всього за 60 днів.

"Ракові клітини постійно розвиваються та адаптуються до терапії. Однак доступні нині діагностичні інструменти, зокрема радіологічні тести, аналізи крові та біопсії, дають дуже рідкісні та обмежені знімки цього динамічного процесу", — сказав доктор Амір Джазаєрі, один із головних дослідників та професор гінекологічної онкології в Техаському університеті. "У результаті сучасні методи лікування раку лікують так, начебто це було статичне захворювання".

Вчені розробляють імплантат, здатний швидко вилікувати рак / Фото: Rice University

Натомість їхня технологія, яка служить як система моніторингу раку, так і система введення ліків, надаватиме "дані в режимі реального часу з середовища пухлини, які, зі свого боку, можуть спрямовувати більш ефективні та засновані на пухлинах нові методи лікування" і, отже, прискорювати процес лікування.

"Ця технологія широко застосовується при раку очеревини, що вражає підшлункову залозу, печінку, легені та інші органи", - сказав Вейсе.

Дослідницька група складається з експертів з множини областей, що охоплюють 20 лабораторій у семи штатах під назвою проєкту THOR, що означає "цільове гібридне онкотерапевтичне регулювання".

Перше клінічне випробування буде присвячено вивченню ефективності імплантату при рецидиві раку яєчників. Вони сподіваються розпочати випробування на людях упродовж п'яти років.

Минулого року команда дослідників Вейсе вже продемонструвала ефективність технології "фабрики ліків" на мишах з імплантатами у формі кульок, які викорінили пізні стадії раку яєчників та колоректального раку за шість днів. Тепер, за словами Вейсе, вони можуть "спиратися на цей досвід" у ході клінічних випробувань, використовуючи HAMMR як "наступну ітерацію цього підходу".

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