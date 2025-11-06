Вчені розробили засіб, що "ремонтує" зубну емаль без пломб

Зуби / © Pixabay

Британські дослідники розробили новий гель, здатний відновлювати емаль зубів і навіть запобігати карієсу. Засіб може з’явитися у продажу вже наступного року.

Про це розповіли фахівці зі Школи фармацевтики та кафедри хімічної й екологічної інженерії Ноттінгемського університету.

Вони створили білковий гель, який імітує природний процес формування емалі.

Після нанесення на зуби засіб утворює тонкий, але міцний шар, який заповнює мікротріщини й отвори. Потім гель взаємодіє зі слиною, вловлюючи іони кальцію та фосфату, що утворюють нову емаль.

За словами авторів дослідження, процес, відомий як епітаксіальна мінералізація, дозволяє новій емалі інтегруватися в структуру зуба, роблячи її настільки ж міцною, як і природну.

«Ми протестували регенеровану тканину в умовах, наближених до реальних — під час чищення, жування й впливу кислотної їжі, — і вона поводилася як здорова емаль», — зазначив доктор Абшар Хасан, провідний автор розробки.

Науковці планують завершити випробування найближчими місяцями. Очікується, що гель стане доступним споживачам уже наступного року і може стати проривом у стоматології, замінюючи традиційні методи лікування карієсу.

