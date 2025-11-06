- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Вчені розробили засіб, що "ремонтує" зубну емаль без пломб
Британські науковці створили гель, який самостійно відновлює пошкоджену емаль зубів. Засіб може стати альтернативою пломбам уже наступного року.
Британські дослідники розробили новий гель, здатний відновлювати емаль зубів і навіть запобігати карієсу. Засіб може з’явитися у продажу вже наступного року.
Про це розповіли фахівці зі Школи фармацевтики та кафедри хімічної й екологічної інженерії Ноттінгемського університету.
Вони створили білковий гель, який імітує природний процес формування емалі.
Після нанесення на зуби засіб утворює тонкий, але міцний шар, який заповнює мікротріщини й отвори. Потім гель взаємодіє зі слиною, вловлюючи іони кальцію та фосфату, що утворюють нову емаль.
За словами авторів дослідження, процес, відомий як епітаксіальна мінералізація, дозволяє новій емалі інтегруватися в структуру зуба, роблячи її настільки ж міцною, як і природну.
«Ми протестували регенеровану тканину в умовах, наближених до реальних — під час чищення, жування й впливу кислотної їжі, — і вона поводилася як здорова емаль», — зазначив доктор Абшар Хасан, провідний автор розробки.
Науковці планують завершити випробування найближчими місяцями. Очікується, що гель стане доступним споживачам уже наступного року і може стати проривом у стоматології, замінюючи традиційні методи лікування карієсу.
Нагадаємо, в Києві на прийманні у стоматолога помер 7-річний хлопчик. За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу. Бригада «швидкої» протягом двох годин намагалася реанімувати дитину, але, на жаль, вона померла.