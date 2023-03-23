Вчені розшифрували ДНК Бетховена, але не змогли точно встановити причину його смерті

Групі вчених із Кембриджського університету вдалося розшифрувати ДНК німецького композитора Людвіга ван Бетховена, проте вони не змогли точно визначити причину його передчасної смерті.

Про це пише AFP.

Група дослідників на чолі з Трістаном Беггом проаналізувала пасма волосся Бетховена, яке зберігалося в приватних колекціях (всього пасмів було 8, але автентичними були визнані лише 5), і на основі генної секвенції дійшла висновку про те, на які які ахворювання страждав композитор.

Бетховен народився 1770 року і до 30 років почав втрачати слух, а у віці 48 років втратив його майже повністю. Однак він продовжував писати музику, проте грати на фортепіано вже не міг.

Композитор помер у Відні 1827 року у віці 56 років.

Дослідники з'ясували, що Бетховен мав генетичну схильність до захворювань печінки (це посилювалося пристрастю до алкоголю), а наприкінці життя він був інфікований гепатитом В.

За словами Трістана Бегга, вивчивши записи композитора за останні 10 років його життя, вчені дійшли висновку, що Бетховен регулярно вживав алкоголь, але обсяги споживання важко оцінити.

"Якщо вживання алкоголю було значним протягом тривалого часу, то в сукупності з генетичною схильністю це могло стати причиною цирозу", - вваєають вчені.

Водночас генетичний аналіз зразків волосся композитора не пролив світло на причини його прогресуючої глухоти.

Нагадаємо, вчені з Американського хімічного товариства заявили про те, що їм вдалося розкрити таємницю звучання скрипок Антоніо Страдіварі, які вважаються одними з найкращих подібних інструментів.

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