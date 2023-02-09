Вчені розшифрували листи, написані королевою Марією Стюарт у в'язниці

57 листів містили близько 150 000 окремих символів, які потрібно було опрацювати; розшифровка документів зайняла більше часу, ніж злам шифру.

Група вчених змогла розшифрувати листи, написані королевою Шотландії Марією Стюарт після ув'язнення. Усього дослідники вивчили 57 листів, написаних між 1578 і 1584 роками, тобто незадовго до страти Марії 1587 року.

Про це пише Gizmodo.

Розшифровані листи містили близько 50 000 слів і 50 раніше невідомих шрифтів, які використовувала Марія, спілкуючись зі своїми соратниками за допомогою шифру.

"Щоб зламати шифр, ми використали техніку під назвою "сходження на гору" з області оптимізації проблем. Ми починаємо з випадкового ключа, розшифровуємо зашифрований текст за допомогою цього ключа, вносимо невеликі зміни в ключ і розшифровуємо знову", — розповів Джордж Ласрі, фахівець з комп'ютерних наук і учасник проєкту DECRYPT. — Якщо новий ключ краще розшифрований, ми зберігаємо зміну. В іншому випадку, ми викидаємо зміни".

Ласрі та його колеги — Норберт Бірманн, професор музики з Берлінського університету мистецтв, і Сатоші Томокіо, фізик і фахівець з патентів — шукали зашифровані листи в онлайн-архівах Національної бібліотеки Франції. Сама бібліотека наповнена цінними письмовими документами історичного значення, від радіоактивного блокнота Марії Кюрі до корейських ксилографічних документів, одних з найдавніших документів, коли-небудь надрукованих на дереві.

Ласрі розповів, що моментом осяяння для команди стало виявлення в листах прізвища Волсінгем. Френсіс Волсінгем був головним секретарем Єлизавети I, і його команда розшифрувала достатньо листів Марії під час її ув'язнення, щоб створити справу для страти цієї католицької королеви.

Нагадаємо, у Єгипті за 25 кілометрів від Каїру археологи знайшли 16-метровий папірус, який добре зберігся. Таких документів не знаходили вже сто років.

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