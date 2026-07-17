Вчені розшифрували останні секунди життя: що бачить людина перед тим, як зупиняється серце

Неврологи виявили аномальні хвилі в мозку перед смертю / © Freepik

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Міжнародна група дослідників під керівництвом нейрохірурга Аджмала Земмара з Університету Луїсвілля зробила безпрецедентне відкриття у вивченні людської свідомості. Фахівці випадково зафіксували детальні електроенцефалографічні (ЕЕГ) показники пацієнта в момент його смерті від зупинки серця, отримавши унікальні дані про останні миті життя.

Про це надзвичайне спостереження, яке розкриває біологічні таємниці навколосмертних переживань, пише EgészségKalauz.

Випадковий запис та унікальний пацієнт

Історичне спостереження стало можливим завдяки трагічному збігу обставин під час лікування 87-річного чоловіка. Літній пацієнт потрапив до лікарні після важкого падіння, і через часті епілептичні напади лікарі постійно моніторили стан його мозку за допомогою ЕЕГ.

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Під час чергового планового запису серце чоловіка раптово зупинилося, і попри всі професійні спроби реанімації, він помер. Однак медичний апарат продовжував працювати і безперервно фіксуював мозкову активність у ці критичні хвилини переходу.

Загалом науковцям вдалося записати близько 15 хвилин активності, але найціннішими для науки виявилися 30 секунд безпосередньо перед зупинкою серця та пів хвилини після неї. Цей надзвичайно короткий проміжок часу показав абсолютно несподівану картину коливання мозкових хвиль.

Спогади перед очима та загадка гамма-хвиль

Детальний аналіз даних показав, що перед самою смертю в мозку пацієнта різко зросла активність високочастотних гамма-хвиль. У звичайному житті такі хвилі відповідають за найскладніші когнітивні процеси, свідому увагу, яскраві сновидіння та швидке вилучення спогадів.

Цей сплеск активності дає логічне наукове пояснення відомому феномену, коли люди після клінічної смерті розповідають, ніби все життя промайнуло перед їхніми очима. Дослідники припускають, що за цей процес може відповідати гіпокамп — головний центр пам’яті в мозку, який і генерує ці яскраві фінальні спалахи спогадів.

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Окрім гамма-хвиль, змінилися також патерни дельта-, тета-, альфа- та бета-хвиль, що свідчить про надзвичайно складну роботу органу. Апарат зафіксував не просто поступове згасання, а дуже потужний, скоординований фінальний акорд нейронної активності.

Просвітлення чи хаос нейронів?

Неврологи проводять прямі паралелі між цим відкриттям та загадковим явищем «термінального просвітлення» (terminal lucidity). Це особливий стан, коли важкохворі або дементні пацієнти за кілька годин до смерті раптово приходять до тями, впізнають рідних та абсолютно логічно мислять.

Водночас частина скептично налаштованих фахівців застерігає від поспішних висновків щодо глибокого «останнього усвідомлення». Вони зазначають, що інтенсивні мозкові хвилі можуть бути не ознакою ясних спогадів, а лише хаотичною реакцією нейронів на гостре кисневе голодування чи наслідком епілептичної активності вже травмованого мозку.

Чому це відкриття назавжди змінює науку

Автори дослідження об’єктивно наголошують, що їхні революційні висновки базуються лише на одному клінічному випадку пацієнта з пошкодженим мозком. Наразі неможливо зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що мозок абсолютно здорової чи молодої людини поводитиметься так само в останні секунди.

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Попри ці застереження, дослідження має колосальне значення, адже воно вперше в історії надало точні апаратні дані, а не лише суб’єктивні спогади реанімованих пацієнтів. Ці результати здатні суттєво вплинути на розуміння біологічного підґрунтя навколосмертних переживань та навіть скоригувати суворі етичні протоколи донорства органів.

Головний висновок науковців полягає в тому, що смерть не є миттєвою подією, а являє собою складний та тривалий біологічний процес. Навіть після повної зупинки серця мозок здатний генерувати організовану електричну активність та залишає питання людської свідомості в ці миті відкритою загадкою.

Нагадаємо, 53-річна американка Келсі Абернаті Маклін пережила стан, близький до клінічної смерті. Жінка не дихала три з половиною хвилини, а після порятунку розповіла про пережите, яке, за її словами, повністю змінило її життя.

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