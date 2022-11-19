Вчені розвінчали міфи про тиранозавра: що показало нове дослідження

Канадські палеонтологи проаналізували дані, отримані щодо 32 найповніших скелетів тиранозаврів і дійшли висновків, що ці величезні динозаври могли бути ще більшими за розмірами і важили 15 тонн.

Про це пише Live Science.

Попередні дослідження вже показали, що на планеті жили приблизно 2,5 млрд тиранозаврів. Але вченим вдалося виявити лише 32 повних скелетів цих древніх тварин, які надали максимально можливу інформацію про їх розміри. Дослідження канадських вчених пропонує нову теорію про те, наскільки більшими були ці хижаки.

Зараз найбільшим тиранозавром вважається особина під назвою "Скотті". Останки цього динозавра виявили 30 років тому у Канаді. Він мав довжину 13 метрів і важив, як вважають науковці, 8,8 тонни.

За словами Джордана Меллона, автора нового дослідження, розрахунки, засновані на наявних даних про тиранозаври, показують, що ці тварини були більшими приблизно на 70% і могли важити 15 тонн. Наприклад, звичайний автобус важить приблизно 11 тонн.

Раніше стало відомо, що дослідники виявили під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки новий ударний кратер. Він утворився, найімовірніше, також 66 млн років тому, як і знаменитий кратер Чикшулуб у Мексиці після падіння великого астероїда, який, як вважається, знищив майже всіх динозаврів. Нове дослідження може змінити наші знання про те, як вимерли динозаври, адже їх могли знищити два або більше астероїдів.

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