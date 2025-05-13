Вчені шоковані: динозаври жили в Антарктиці

Реконструкція ланшафту на початку крейдового періоду на території сучасної Австралії. Фото: Robert Nicholls

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Сьогодні Антарктида — це льодовий пустельний континент, але 120 мільйонів років тому вона була частиною гігантського масиву суходолу разом із Австралією, де проживали динозаври. Вчені змогли відтворити їхнє середовище проживання завдяки аналізу пилку та спор, знайдених у скам’янілостях.

Про це повідомило видання Live Science.

Дослідження показало, що «полярні динозаври» мешкали у прохолодних помірних лісах, перетятих річками та густими заростями папоротей. Серед них були:

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Орнітоподи — невеликі травоїдні ящери з дзьобами.

Тероподи — двоногі хижаки, часто вкриті пір’ям.

Віра Корасідіс, співавторка дослідження з Мельбурнського університету та Смітсонівського інституту, зазначає, що територія сучасної Вікторії колись знаходилася на 80 градусах південної широти, занурюючись у пітьму на довгі місяці. Проте, попри суворі умови, динозаври не лише виживали, а й процвітали, залишаючи численні палеонтологічні знахідки.

Проаналізувавши понад 300 зразків пилку, вчені з’ясували, що 130–110 млн років тому ліси складалися з:

Хвойних дерев (верхній ярус).

Папоротей (нижній ярус), зокрема деревоподібних (Cyatheaceae) та вильчастих (Gleicheniaceae) та примітивних папоротей (Schizaeaceae).

Близько 113 млн років тому з’явилися квіткові рослини, що змінило екосистему: хвойні залишилися, але нижній ярус поповнився мохами та квітами. Це змінило раціон динозаврів, які почали харчуватися новими видами рослинності.

Нагадаємо, вчені з’ясували, яка планета насправді найближча до Землі.

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