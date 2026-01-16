ТСН у соціальних мережах

Вчені шоковані: як верблюди п’ють солону воду — і виживають

Дикі верблюди з Китаю та Монголії ламають уявлення про межі витривалості живих організмів.

Софія Бригадир
Бактріан. Фото: Michael Pereckas/CC BY 2.0

Бактріан. Фото: Michael Pereckas/CC BY 2.0

Дикі бактрійські верблюди виявилися одними з небагатьох великих ссавців, здатних без шкоди для здоров’я пити воду з надзвичайно високим вмістом солі — навіть солонішу за морську. Як саме їм це вдається, науковці досі не можуть пояснити.

Про це повідомило видання Iflscience.

Цей вид мешкає в посушливих районах північного заходу Китаю та південного заходу Монголії. У природному середовищі цих тварин неодноразово фіксували біля солоних джерел, з яких вони п’ють без видимих наслідків для організму. Для більшості інших великих тварин така вода спричинила б швидке зневоднення або отруєння.

Для порівняння, людський організм не здатен безпечно споживати надмірно солону воду. Надлишок натрію порушує електролітний баланс, змушує воду виходити з клітин і може призвести до небезпечних для життя станів. У дикого бактріана натомість сформувалася ниркова система, яка, ймовірно, дозволяє ефективно справлятися з таким навантаженням, хоча точний механізм поки що невідомий.

Науковці наголошують: цей вид не слід плутати з одомашненими верблюдами, поширеними в Азії та Північній Африці. Дикого бактріана ніколи не одомашнювали, і він генетично відрізняється від інших верблюдів, зокрема від домашнього бактріана, якого використовують як в’ючну тварину.

Особливо тісно ці верблюди пов’язані з регіоном Лопнор у китайській провінції Сіньцзян. У другій половині XX століття ця територія була закритою через ядерні випробування, що фактично убезпечило тварин від людського втручання. Після їх припинення загрози повернулися: сюди почали проникати браконьєри та нелегальні шахтарі. Через це дикий бактріан нині занесений до Червоного списку МСОП як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

Пиття солоної води — не єдина екстремальна адаптація цих тварин. Верблюди мають унікальні овальні еритроцити, які краще витримують осмотичний стрес. Це дає змогу переносити сильне зневоднення і швидко відновлювати водний баланс без ушкодження клітин.

Водночас поширений міф про горби як «резервуари води» не відповідає дійсності. Насправді в них накопичується жир, який слугує джерелом енергії. А воду верблюди здатні споживати у вражаючих обсягах: за кілька хвилин доросла тварина може випити до 200 літрів, що допомагає їй виживати в умовах пустелі.

