Вчені шоковані: телескоп зафіксував гарячий юпітер з двома гігантськими хвостами

Атмосфера гарячого юпітера розтягнулася майже на половину його орбіти — космічний телескоп «Джеймс Вебб» уперше безпосередньо зафіксував екзопланету з подвійним газовим хвостом. Спостереження показали, що перегріта атмосфера буквально витікає у відкритий космос у двох напрямках.

Об’єктом спостережень став ультрагарячий юпітер WASP-121b, також відомий як Тілос. Це газовий гігант, розташований приблизно за 858 світлових років від Землі, маса якого у 1,18 раза перевищує масу Юпітера. Планета робить повний оберт навколо своєї зорі менш ніж за 30 годин, перебуваючи на критично малій відстані від неї. Унаслідок цього атмосфера Тілоса розігрівається до кількох тисяч кельвінів і починає стрімко втрачати легкі елементи, насамперед гелій.

Раніше науковці лише здогадувалися про існування атмосферного шлейфу, спираючись на обмежені дані транзитних спостережень. Цього разу міжнародна команда під керівництвом дослідників з Університету Монреаля провела майже 37 годин безперервного моніторингу планети. «Джеймс Вебб» простежив за Тілосом протягом усього орбітального циклу — до, під час і після проходження перед диском зорі.

Зібрані дані засвідчили: гелієва атмосфера виходить далеко за межі гравітаційного впливу планети. Один газовий хвіст тягнеться позаду Тілоса — його формують зоряний вітер і потужне випромінювання, що буквально здувають атмосферні частинки. Другий хвіст спрямований уперед уздовж орбіти, ймовірно через складну взаємодію зоряної гравітації та потоків газу. У сукупності ці структури простягаються на відстань, що приблизно у сто разів перевищує діаметр самої планети.

Вчені зазначають, що сучасні теоретичні моделі не здатні повністю пояснити формування такої подвійної структури. Нові спостереження показують: втрата атмосфери на ультрагарячих юпітерах є значно складнішим тривимірним процесом, ніж вважалося раніше. Це відкриття допоможе краще зрозуміти еволюцію газових гігантів і з’ясувати, чи можуть вони з часом суттєво втрачати атмосферу — аж до перетворення на компактніші світи.

