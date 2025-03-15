Вчені шокували, назвавши повсякденну річ, бруднішу за унітаз, кухонну раковину і вкриту фекаліями

Нове дослідження показало, що пульт від телевізора брудніший за унітаз і більшість із них забруднені фекаліями.

Про це пише Daily Star.

Вчені виявили фекальні бактерії на 100% пультів для перемикання каналів під час дослідження гаджетів у спільних житлових приміщеннях.

Команда з Університету Аризони також виявила колонії кишкової палички та інших шкідливих бактерій. Окреме дослідження Г'юстонського університету виявило, що пульт є одним із найбрудніших предметів у готельних номерах. Гості залишали фекальні бактерії та шкідливі патогени на кнопках, які, як правило, не чистять регулярно, як інші предмети в готелях.

Віруси застуди та грипу можуть виживати на пластикових об'єктах, таких як пульти для телевізорів, до 48 годин, повідомляє Journal of Applied Microbiology. У щілинах також можуть затримуватися грибки, такі як пліснява та цвіль, що призводить до алергії та проблем із диханням.

Експерти з охорони здоров'я також вказали на ризик зараження сальмонелою та лістерією, оскільки люди часто вживають їжу під час перемикання каналів.

Пульт від телевізора / Фото: pixabay.com

У звіті, підготовленому на замовлення Plumbworld, йдеться: "Пульт від телевізора – одна з найбільш використовуваних речей у вашому домі, але, ймовірно, одна з тих, які чистять найменше. Якщо не продезінфікувати пульт дистанційного керування, ви можете піддатися впливу шкідливих бактерій, вірусів і навіть плісняви. Ваш пульт може бути бруднішим за сидіння унітазу. Ми торкаємося пультів під час їжі, після повернення додому з вулиці і навіть коли хворіємо, але як часто ми їх чистимо? Дослідження показують, що на цих маленьких пристроях міститься більше бактерій, ніж на сидінні унітазу, кухонній раковині чи навіть на мисці домашнього улюбленця".

Власникам телевізорів слід вийняти батарейки з пульта, витрусити прихований бруд, продезінфікувати пристрій, почистити між кнопками, а потім дати йому повністю висохнути перед використанням.

Представник компанії сказав: "Більшість людей миють руки після відвідування туалету, але не думають двічі про те, щоб доторкнутися до пульта дистанційного керування, який може бути вкритий фекальними бактеріями. Регулярне чищення пульта дистанційного керування – це один із найпростіших способів запобігти хворобам і підтримувати здорову атмосферу в домі".

Нагадаємо, як почистити ущільнювальну гумку холодильника.

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