Вчені шукали знаки позаземного життя і натрапили на загадковий сигнал: що приховує далекий космос

Вчені виявили загадковий радіосигнал із космосу — що відомо

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Міжнародна група науковців під керівництвом китайських дослідників виявила незвичайний радіосигнал під час пошуку ознак позаземного життя. Його зафіксували в напрямку зоряної системи, де розташовані три планети, одна з яких перебуває поблизу зони, потенційно придатної для життя.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Сигнал, який отримав позначення NBS 260108, виявили під час тестування нового програмного забезпечення на даних китайського радіотелескопа FAST. Науковці аналізували спостереження 33 планетарних систем, проведені ще 2021 року.

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Особливу увагу дослідників привернула система K2-155, розташована приблизно за 238 світлових років від Землі. Навколо її зорі обертаються три так звані суперземлі — планети, більші за Землю, але менші за Нептун та Уран.

Одна з них, K2-155d, розташована поблизу «зони життя» своєї зорі, де потенційно може існувати рідка вода. Її радіус приблизно в 1,6 раза перевищує земний, а повний оберт навколо зорі вона здійснює за 40,7 дня.

Чим незвичайний виявлений сигнал

Радіосигнал привернув увагу вчених одразу кількома особливостями. Він мав вузький частотний діапазон, характерний для штучних радіопередавачів, а його частота поступово знижувалася. Подібні зміни можуть виникати через рух джерела сигналу відносно Землі.

Крім того, сигнал зафіксував лише один із 19 приймальних променів телескопа FAST — той, що був спрямований на K2-155. Решта 18 променів, які одночасно спостерігали за сусідніми ділянками неба, нічого подібного не виявили.

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Ще однією особливістю стала різниця між двома поляризаційними каналами телескопа. Сигнал чітко проявлявся в каналі YY, але був відсутній у XX.

Чи може сигнал походити від інопланетян

Науковці наголошують, що виявлення незвичайного радіосигналу ще не означає встановлення його походження. Нове програмне забезпечення дозволяє знаходити сигнали, які потребують подальшого дослідження, але не визначає, що саме їх створило.

У майбутньому команда планує вдосконалити методи аналізу, зокрема порівнювати початкові записи всіх 19 променів FAST. Це допоможе точніше визначати положення та можливий рух джерела радіохвиль.

Додаткові перевірки мають встановити, чи надходять подібні сигнали з космосу, чи їх спричиняють перешкоди від земного обладнання та людських технологій.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що старий телескоп NASA ледве тримається на орбіті та найближчим часом увійде в атмосферу Землі.

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