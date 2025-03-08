Вчені склали рейтинг найкрасивіших пород собак у світі

Експерти застосували золоту пропорцію краси, відому ще з давньогрецьких часів, для визначення найпривабливіших порід собак.

Про це повідомило видання Dailymail.

За результатами дослідження, найкрасивішою породою стала шотландська керн-тер’єр з золотим перерізом 88,7%

Керн-тер’єр – 88,7%

Ця порода з Шотландії має ідеальні пропорції та виразне лисячо-кицьке обличчя. Найвідоміший представник – Тото з фільму "Чарівник країни Оз".

Вест-хайленд-уайт-тер’єр – 87,5%

Енергійний та незалежний, цей шотландський тер’єр має міцну статуру та виразний вигляд.

Бордер-коллі – 86,7%

Відомий своєю розумовою спритністю та симетричними рисами, бордер-коллі часто використовується для пасіння худоби.

Родезійський риджбек – 86,0%

Сильний, м’язистий пес із надзвичайно симетричною зовнішністю, родезійський риджбек славиться своєю витривалістю та елегантністю.

Валлійський тер’єр – 85,9%

Пильна та працьовита порода з компактною статурою та густою бородою, що надає їй особливого шарму.

Веймаранер – 85,6%

Веймаранер, часто званий «сірим привидом», привертає увагу своєю сріблясто-сірою шерстю та великими оксамитовими вухами. Сильний і спортивний, цей собака має виразне обличчя і є символом німецького дворянства. Уміння веймаранера на точці справді захоплює дух.

Толлінг-ретривер – 85,0%

Маленька канадська порода з лисичими рисами обличчя та яскравим помаранчевим хутром, іноді з білими плямами, має елегантний і стривожений вираз. Незважаючи на свою малу величину, толлери — енергійні та віддані супутники.

Італійська хорта – 84,9%

Ці маленькі собаки з великими очима і довгою шиєю відомі своєю химерною високою ходою. Походячи з Єгипту, італійська хорта є не тільки красивою, але й історичною породою, що нагадує про давні цивілізації.

Норфолк тер'єр – 84,3%

Невеликий, але безстрашний, норфолк-тер'єр — це справжній бойовий дух в компактному тілі. Хоча ця порода не надто велика, її сильна щелепа і відмінна витривалість роблять її справжнім мисливцем серед тер'єрів.

Вельш-коргі Пемброк – 83,9%

Коргі — це милий, компактний собака з характерним виразом обличчя та стоячими вухами. Через подовжене тіло ці собаки іноді мають проблеми зі здоров'ям, але їхній чарівний вигляд та королівське походження роблять їх безсумнівно популярними.

На основі наукових досліджень, були визначені породи собак, які за результатами досліджень є найменш привабливим. Однією з таких порід став ши-тцу з рейтингом у 41,0%. На другому місці — бульмастиф (48,7%), за ним йде французький бульдог (54,3%), бульдог (56,3%) і, нарешті, ротвейлер (60,0%).

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що ваш собака щасливий.

Читайте також: