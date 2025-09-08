Вчені попереджають: тривалість життя скоро зростатиме значно повільніше

Люди похилого віку / © Unsplash

Реклама

Вчені встановили, що зростання тривалості життя, яке спостерігалося протягом останнього століття, значно сповільнюється. Нове міжнародне дослідження, що охопило дані 23 країн з високим рівнем доходу, показало, що доживати до 100 років стане рідкістю, а не нормою, як вважалося раніше.

Дослідження було опубліковано у PNAS.

За словами демографів, головна причина полягає в тому, що найбільший стрибок тривалості життя в минулому столітті був пов’язаний зі значним зниженням дитячої смертності. Покращення медицини, гігієни та загальних умов життя дозволило більшій кількості дітей доживати до зрілого віку. Однак у розвинених країнах цей фактор уже вичерпав себе, оскільки дитяча смертність і так перебуває на рекордно низькому рівні.

Реклама

Дослідники прогнозують, що зростання тривалості життя сповільниться приблизно вдвічі. Якщо від 1900-го до 1938 року тривалість життя збільшувалась на 5,5 місяця за покоління, то для народжених після 1939-го цей показник становить лише 2,5–3,5 місяця.

«Ми прогнозуємо, що ті, хто народився 1980 року, в середньому не доживуть до 100 років, і жодна з когорт у нашому дослідженні не досягне цієї позначки», — зазначив демограф Хосе Андраде.

Навіть якщо будуть досягнуті значні прориви в медицині, вони, найімовірніше, не зможуть повторити стрімке зростання тривалості життя, яке спостерігалося на початку XX століття.

Нагадаємо, шведські науковці з Каролінського інституту у Стокгольмі проаналізували, що спільного у людей, які дожили до 100 років, і виявили, що їхній секрет довголіття полягає в тому, що вони якимось дивним чином «уникають хвороб», а не просто «ефективно їх переживають».

Реклама

Експерти з геронтології та медицини старіння, досліджуючи спосіб життя довгожителів у різних країнах, виокремили п’ять ключових факторів, які об’єднують більшість людей з феноменальною тривалістю життя.

Середня тривалість життя у світі зростає, проте лише небагатьом вдається перетнути вікову межу у 100 років. Чому саме ці люди стають довгожителями — досі загадка для науки. Нове дослідження проливає світло на один важливий фактор, який може пояснити феномен столітніх.