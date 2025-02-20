Вчені стверджують, що виявили докази того, що "душа" залишає тіло після смерті

Вчені стверджують, що виявили чудові докази, які вказують на те, що "душа" залишає тіло, коли ми помираємо.

Про це повідомляє Unilad.

Нещодавнє дослідження вивчало, що відбувається з мозковою активністю клінічно мертвих пацієнтів, і доктор Стюарт Гамерофф, анестезіолог і професор Університету Аризони, запропонував свій погляд на це питання.

Для дослідження невеликі датчики були розміщені на мозку семи вкрай хворих пацієнтів, яким залишалися лічені хвилини життя. Складні пристрої фіксували кров'яний тиск і роботу серця кожного пацієнта до того, як вони впали до нуля і людина померла. І як частина результатів, електроенцефалограма (ЕЕГ) виявила дивний сплеск енергії, який, здавалося, відбувається після смерті.

Гамерофф розповів Project Unity: "Вони бачили, як все зникло, а потім активність, коли не було ні кров'яного тиску, ні серцебиття. Тож це може бути передсмертний досвід, або, можливо, душа, яка покидає тіло".

Професор стверджує, що цей рух може бути свідомістю, яка залишає тіло, водночас він додав, що це "останнє, що йде" під час процесу вмирання.

"Річ в тому, що це показує, що свідомість насправді, ймовірно, є дуже низькоенергетичним процесом, — поділився він. — Це була досить відтворювана подія, не на 100%, як у 50% пацієнтів, коли ви вимірюєте її".

Науковці заявили в дослідженні, що найбільш можливим поясненням показань є те, що сплески з'явилися через те, що мозок був позбавлений кисню.

Говорячи про цю теорію в документальному серіалі Through the Wormhole на каналі Science Channel, Гамерофф додав: "Скажімо, серце припиняє битися, кров припиняє текти; мікротрубочки втрачають свій квантовий стан. Квантова інформація всередині мікротрубочок не знищується, вона не може бути знищена, вона просто розподіляється і розсіюється у Всесвіті в цілому. Якщо пацієнта реанімують або оживляють, ця квантова інформація може повернутися назад у мікротрубочки, і пацієнт скаже: "Я був на межі життя і смерті". Якщо їх не відновити, і пацієнт помре, цілком можливо, що ця квантова інформація може існувати поза тілом, можливо, нескінченно довго, як душа".

У своєму новаторському дослідженні команда експертів дійшла висновку: "У нашій практиці реанімації ми проводимо значну кількість часу зі скорботними сім'ями. Під час цієї взаємодії ми виявили, що думка про те, що "щось" відбувається в момент смерті, заспокоює сім'ї".

Нагадаємо, чоловік із IQ 210 спантеличив, що відбувається після смерті. Кріс Ланган має неймовірно математичну відповідь про всесвіт і смерть.

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