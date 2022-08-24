Вчені створили мапу з ділянками на Марсі, які в минулому були вкриті водою

Зараз Марс є посушливою і непридатною для життя планетою, але мільярди років тому на його поверхні була вода.

Науковці з Європейського космічного агентства (ESA) створили першу водну мапу Марса на основі даних обсерваторії Mars Express і Mars Reconnaissance Orbiter NASA. За допомогою зібраних даних на карті показано сотні тисяч місць із мінеральними відкладеннями, які мільярди років тому зазнавали впливу води.

Про це пише Daily.mail.

Нові дані можна буде використовувати для планування майбутніх безпілотних і пілотованих місій.

На мапі показано розташування та кількість водних мінералів на Марсі. Ці мінерали походять із гірських порід, які в минулому були хімічно змінені водою та зазвичай перетворені на глини та солі.

Фото: European Space Agency (ESA)

Ця мапа показує, де на Марсі води мільярди років тому було дуже багато. До появи цієї карти вченим було відомо лише приблизно про тисячу місць, де є відкладення гідратованих мінералів. Але на новій карті вчені зазначили сотні тисяч таких регіонів Червоної планети.

Вчені поки точно не знають, чи була вода на Марсі постійно, а потім раптово зникла, або вона то з'являлася, то зникала в ранній період історії Марса. Вони вважають, що вода не могла дуже швидко взяти та зникнути з поверхні планети. Найімовірніше, на Марсі відбувалися різні геологічні процеси, які ще належить вивчити.

Нагадаємо, астероїд розміром більше піраміди вперше за 100 років наблизиться до Землі.

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