Вчені створили мавпу-химеру, що світиться зеленим: який вона має вигляд (фото)

Китайські вчені зробили колосальний прорив - створивши мавпу-химеру, що світиться зеленим.

Про це пише Mirror.

У тварини, яку порівнюють із "монстром Франкенштейна", пальці кольору лайма та зелені очі.

Після незліченних годин напруженої роботи вчені, які брали участь у проєкті, оголосили про "довгоочікуване народження" самця примата.

Вчені створили мавпу, яка світиться зеленим / Фото: PA

Дослідники поділилися декількома фотографіями мавпи, створеної в ембріоні, якому були введені інші клітини, що генетично відрізняються, з лінії стовбурових клітин мавпи.

Вчені створили мавпу, яка світиться зеленим / Фото: PA

Вчені підтвердили, що різні типи тканин варіюються в діапазоні від 21% до 92%, щоб досягти зовнішнього вигляду пухнастого самця. За даними Journal Cell, використовуючи стовбурові клітини, модифіковані так, щоб вони світилися зеленим, отримані від двох генетично різних ембріонів одного і того ж виду мавп, вчені досягли того, що раніше не вдавалося зробити.

Вчені створили мавпу, яка світиться зеленим / Фото: PA

Керівник дослідження, доктор Китайської академії наук (CAS) Чжень Лю сказав:

"Це дослідження не лише має значення для розуміння наївної плюрипотентності в інших приматів, зокрема людини, але також має важливе практичне значення для генної інженерії та збереження видів. Зокрема, ця робота може допомогти нам створити точніші моделі мавп для вивчення неврологічних захворювань, а також для інших біомедичних досліджень. Часткова людська форма життя, створена шляхом поміщення шкіри людського плоду в ембріон мавпи, є дивом медичної науки. Однак тут не обійшлося без проблем, оскільки дехто ставить під сумнів етику проєкту".

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