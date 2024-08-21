Вчені створили модель ШІ, яка виявляє аутизм у дітей на ранніх стадіях

Шведські вчені розробили модель штучного інтелекту, який здатний виявляти аутизм у дітей до 2 років з точністю 80%. Цей інструмент має на меті полегшити ранню діагностику аутизму та допомогти лікарям у вжитті заходів для покращення розвитку дітей.

Дослідження вчених Каролінського інституту, опубліковане в журналі JAMA Network

Модель, яка називається AutMedAI, аналізує 28 різних параметрів, таких як проблеми з їжею, вік першої усмішки і рівень комунікації дитини. Це допоможе лікарям швидше діагностувати аутизм і вжити заходів для покращення розвитку дитини. Дослідження вчених Каролінського інституту, опубліковане в журналі JAMA Network, підкреслює потенціал цього інструменту для охорони здоров'я.

Команда дослідників проаналізувала дані близько 30 тисяч дітей з розладами аутичного спектра та без них, використовуючи американську базу даних SPARK. Для цього вони створили чотири незалежні програми для аналізу 28 параметрів без медичних тестів. Найбільш ефективною виявилася модель під назвою AutMedAI.

AutMedAI змогла виявити 80% дітей з аутизмом серед 12 тисяч випадків, визначивши їх за ознаками, такими як труднощі в комунікації, затримки в розвитку та повільний розвиток когнітивних навичок.

Шиям Раджагопалан, один з авторів дослідження і доцент Каролінського інституту, відзначає, що результати їх роботи мають велике значення, адже доводять можливість виявлення аутизму на основі обмеженої та доступної інформації.

Вчені наголошують на важливості раннього виявлення аутизму для ефективного втручання, що сприяє кращому розвитку дітей. Шиям Раджагопалан додає, що цей підхід може суттєво змінити умови ранньої діагностики та втручання, що, у свою чергу, значно покращить якість життя багатьох людей і їхніх сімей.

Нагадаємо, експерт з кохання Пол Брансон вважає, що штучний інтелект може суттєво полегшити побутові завдання, які часто викликають конфлікти в сім'ї. Використання технологій ШI, таких як розумні пристрої для управління домашніми справами, може зменшити стрес і невдоволення, пов'язані з повсякденними проблемами, наприклад, забутим світлом або розкиданими речами. Дослідження показують, що AI може знижувати напруження у стосунках, надаючи можливість автоматизації рутинних завдань і забезпечуючи ефективніше управління домашніми обов'язками.

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