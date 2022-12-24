Вчені створили реконструкцію особи могутнього фараона Рамсеса II (фото)

Завдяки проведеній реконструкції обличчя наймогутнішого фараона Стародавнього Єгипту, Рамсеса II, можна побачити, який вигляд він мав 3200 років тому.

Єгипетські та англійські вчені об'єднали свої зусилля, щоб створити першу наукову реконструкцію особи одного з найбільших правителів Стародавнього світу. Для цього вони використовували комп'ютерну томографію справжнього черепа, щоб відтворити максимально точно риси обличчя. Вчені вирішили показати фараона у віці 45 років, а також створили візуальне припущення, який вигляд він би мав у віці 90 років. Хоча єгиптологи точно не знають, у якому віці він зійшов на престол і ці оцінки вказують на те, що він став фараоном або у 20, або у 25 років.

Про це пише Daily Mail.

"Нам вдалося створити справді живе обличчя. Фараон виглядає саме таким, яким, мені здається, він і був, з яскраво вираженим носом і сильною щелепою. Спочатку ми маємо справу тільки з мумією, але коли ми відтворюємо обличчя, тим більше такого фараона, ми робимо його більш людяним, тобто це не просто мертве обличчя мумії", — сказав вчений Салім.

За словами Керолайн Вілкінсон з Ліверпульського університету імені Джона Мурса, за допомогою 3D-моделі черепа фараона та наявних анатомічних даних вдалося отримати дивовижну реконструкцію обличчя фараона Рамсеса II.

Фото: The Daily Mail

Фараон Рамсес II був представником XIX династії та правив Стародавнім Єгиптом 66 років від 1279 до 1213 рр. до н.е. Його часто називають Великим та Переможцем, адже за час свого правління він значно розширив територію своєї держави, а також за його правління Єгипет по-справжньому процвітав.

Нагадаємо, Кемпбелл Прайс із Манчестерського університету розвінчав давній міф про те, що стародавні єгиптяни перетворювали тіла померлих у мумії задля їхнього збереження. Він вважає, що ця складна техніка поховання насправді була способом перетворити померлу людину на наближену до богів істоту і зробити її також божественною.

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