Вчені створили "революційний" препарат, який тимчасово покращує зір: яка ціна і спосіб використання

Вчені створили "революційний" препарат, який тимчасово покращує зір: яка ціна і спосіб використання

Краплі для очей починають діяти вже протягом 15 хвилин.

Вчені зі США розробили очні краплі, які дозволяють боротися із віковими змінами зору. Йдеться про далекозорість, яка виникає у людей похилого віку в результаті природних процесів, пресбіопія.

Про це повідомляє CBS News.

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Нові очні краплі мають назву Vuity. Вони звужують зіницю. Фактично препарат діє так, ніби імітує примружування, даючи людині добре бачити поблизу.

Утім, наголошується, що Vuity не є ліками, оскільки не усуває причину проблем із зором. Однак, незважаючи на це, багато фахівців вважають краплі революційними, оскільки їхнє регулярне застосування дозволить обходитися без окулярів під час читання чи роботи за комп'ютером.

За даними компанії-виробника, під час досліджень вдалося з'ясувати, що найефективнішими краплі були у віковій групі від 40 до 55 років у тих пацієнтів, розлади зору яких можна віднести до категорії легких.

Дія Vuity починається вже за п'ятнадцять хвилин, а закінчується приблизно через шість годин після використання. Проте, як зауважується, краплі були ефективними навіть під час використання один раз на десять годин.

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Вартість одного курсу терапії - 79 доларів, одного флакончику обсягом 2,5 мл вистачить на місяць.

Утім, як і у всіх ліків, краплі мають побічні ефекти - головний біль та почервоніння очей. Також не рекомендовано сідати за кермо.

Варто відзначити, що в основі Vuity є речовина, яка була відома вченим ще в XIX столітті. Йдеться про рослинний алкалойд пілокарпіна. Його застосовували на лікування різних хвороб органів зору, зокрема, боротьби з глаукомою.

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