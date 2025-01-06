Вчені створили роботів із "копитами лося": прорив у техніці для складних місцевостей

Учені створили силіконові насадки, які імітують копита лося. Тести показали, що такі ноги значно покращують прохідність роботів.

Дослідники з Талліннського технічного університету зробили важливий прорив, розробивши для роботів ноги, які імітують копита лося. Це рішення дає змогу роботам ефективно пересуватися важкопрохідними місцевостями, такими як болота, бруд та мокрий сніг.

Про це повідомило видання NV.

В основу розробки покладено унікальну здатність лосів легко переміщатися складними ландшафтами завдяки особливій конструкції копит, які розширюються та стискаються, забезпечуючи надійне зчеплення навіть у найскладніших умовах.

Результати експериментів

Учені створили силіконові насадки, які імітують копита лося. Тести показали, що такі ноги значно покращують прохідність роботів. Зокрема:

• Роботи занурюються в багнюку менш ніж наполовину.

• Сила всмоктування, яка ускладнює рух, знижується вдвічі.

• Енергоспоживання роботів на складних поверхнях скорочується на 70%.

Можливості та перспективи

Окрім покращення прохідності, "лосині ноги" підвищують стійкість роботів на нерівних поверхнях. Це відкриває нові можливості для застосування таких роботів у важкодоступних місцях, наприклад:

• дослідження важкопрохідних територій;

• робота в сільському господарстві;

• участь у рятувальних операціях після стихійних лих.

Ця розробка є прикладом, як природа надихає вчених створювати нові технології. Імітуючи особливості тварин, інженери розширюють функціонал роботів, роблячи їх придатними для виконання раніше неможливих завдань.

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