Вчені створили роботів-термінаторів, які можуть переходити з рідкого стану в твердий

Винахід подібний до страхітливого робота Т-1000 з фільму "Термінатор 2: Судний день".

Дослідники створили роботів, яких можна наливати з пляшки, оскільки вони можуть плавно переходити з рідкого стану в твердий.

Про це повідомляє Daily Star.

Окремі автономні роботи у формі диска, схожі на маленькі хокейні шайби, можна запрограмувати так, щоб вони самі збиралися в різні форми з різною міцністю матеріалу.

Боти використовують магніти, двигуни та світло для трансформації між твердим і рідким станом, як самовідновлювані перевертні.

Метью Девлін, колишній докторант Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, США, розповів: "Ми знайшли спосіб, як роботам поводитися більш подібно до матеріальних об'єктів. Ви можете просто сказати їм усім одночасно в постійному світловому полі, в якому напрямку ви хочете, щоб вони рухалися, і вони всі вишикуються в лінію і зроблять все, що їм потрібно".

Одним із найбільших викликів, з яким зіткнулися науковці, було створення матеріалу, який міг би бути жорстким і міцним, але водночас здатним перетікати в нові конфігурації. Для натхнення вони подивилися на те, як формуються ембріони в природі.

Коли ембріони розвиваються, клітини розташовуються одна навколо одної, перетворюючи організм зі згустку на сукупність форм – як руки та ноги – різної консистенції, таких як кістки та мозок.

Отгер Кампас, директор департаменту фізики життя Дрезденського технічного університету в Німеччині, сказав: "Живі ембріональні тканини – це надзвичайно розумні матеріали. Вони мають здатність самоформуватися, самовідновлюватися і навіть контролювати свою матеріальну міцність у просторі та часі".

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Його лабораторія виявила, що ембріони можуть тимчасово розм'якшуватися – майже як скло, що плавиться – щоб сформувати свої остаточні форми.

"Щоб виліпити ембріон, клітини в тканинах можуть переходити з рідкого стану в твердий; це явище відоме у фізиці як перехід жорсткості", - додав він.

Дослідники роботів використовували магніти і моторизовані шестерні, щоб зв'язати крихітних роботів в єдине ціле. Модифікувавши шестерні, роботи перетворилися на пластичні матеріали.

Світло, що потрапляло на давачі на верхній частині кожного робота, вказувало їм, в якому напрямку обертати шестерні і, таким чином, як змінювати форму.

Науковці створили роботів, які можуть витримувати великі навантаження, а також змінювати форму, маніпулювати об'єктами і навіть самовідновлюватися.

Нинішніми прототипами керує людина, але якби їх живив штучний інтелект, вони могли б контролювати себе самі.

Нагадаємо, Китай створює особливих роботів-собак. Вчені додадуть смертоносну термобаричну зброю.

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