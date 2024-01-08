Вчені створили розумну пігулку, яка вібрує, щоб почуватися ситим: подробиці

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту створили високотехнологічну пігулку, яка починає вібрувати, щойно вступає в контакт із рідиною у шлунку користувача, щоб стимулювати рецептори та створити відчуття ситості.

Про це пише Oddity Central.

Vibes, скорочення від "вібрувальний пероральний біоелектронний стимулятор", був нещодавно оприлюднений в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science Journal, але засоби масової інформації вже рекламують його як майбутнє втрати ваги.

Хоча його ще доведеться перевірити на людях, випробування на свинях дали дуже перспективні результати. Приблизно через 30 хвилин вібрації, свині споживали в середньому майже на 40 відсотків менше їжі протягом найближчих півгодини, ніж без неї. Очевидно, революційний пристрій працює, активуючи розтяжки в шлунку, імітуючи присутність їжі. Це, зі свого боку, сигналізує гіпоталамусу пропідвищення рівня гормонів, які змушують нас почуватися ситими.

Розумна пігулка VIBES / Фото: V. Fulford

"Ми припускаємо, що пігулку Vibes потрібно приймати на відносно порожній шлунок за 20-30 хвилин до очікуваного харчування, щоб спричинити бажане відчуття ситості на початку їжі", - написала команда.

За повідомленнями, пігулки вигадав Шрія Срінівасан, колишній аспірант Массачусетського технологічного інституту, нині доцент біоінженерії у Гарвардському університеті. За роки роботи в Массачусетському технологічному інституті він зацікавився ідеєю контролю зв'язку між мозком та шлунком шляхом штучного розтягування механорецепторів, які вибудовують шлунок у вигляді вібрації.

Розумна пігулка VIBES / Фото: V. Fulford

"Я замислився, чи зможемо ми активувати рецептори розтягування в шлунку, вібруючи їх і змушуючи їх відчувати, що весь шлунок був розширений, щоб створити ілюзорне почуття розтягування, яке може модулювати гормони та режим харчування", - сказав Срінівасан.

Вібростимулятор, який має розміри вітамінної таблетки, живиться за рахунок влаштовано батареї та активується або шлунковою рідиною, що розчиняє мембрану навколо пігулки, або увімкненим таймером. Після отримання бажаного ефекту таблетка виходить із організму з іншими твердими відходами. Очікується, що ціна пігулки варіюватиметься в діапазоні від одного цента до долара, і дослідники кажуть, що в кінцевому результаті можна буде імплантувати стимулятор і, таким чином, усунути необхідність постійного його вживання.

Розумна пігулка VIBES / Фото: Shriya Srinivasan

"Наше дослідження демонструє ефективність недорогого, неінвазивного втручання для зниження споживання їжі та споживання калорій. Пристрій ефективно функціонує у шлунку і спричиняє ситість", - сказав Джованні Траверсо, гастроентеролог із Бригама та жіночої лікарні, та співавтор дослідження. "Пристрій може революціонізувати терапевтичні варіанти для пацієнтів із ожирінням. Тим не менш, майбутні дослідження мають вивчити фізіологічні ефекти пристрою до його доступного для пацієнтів".

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