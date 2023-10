Вчені створили тест для пошуку іншопланетного життя: як він працює

Вчені стверджують, що розробили простий тест для пошуку іншопланетного життя. За допомогою штучного інтелекту тест із точністю у 90% може визначити, чи є зразок біологічним, чи ні.

Про це повідомляє Independent із посиланням на статтю в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники пояснюють, що розроблений тест для пошуку позаземного життя може допомогти з’ясувати, чи є життя на Марсі, завдяки раніше зібраним марсоходом Curiosity зразкам. На борту марсохода розміщений інструмент для аналізу цих зразків, і ці дані можна використовувати в тесті.

Також читайте Виявлено нову частину Сонячної системи: що про це кажуть вчені

Винахід також може допомогти вченим дізнатися більше про саму Землю, розкривши історію таємничих і стародавніх каменів, знайдених на планеті.

Яка користь від тесту з пошуку позаземного життя

"Наслідків цього нового дослідження багато, але є три важливі висновки: по-перше, на деякому глибокому рівні біохімія відрізняється від абіотичної органічної хімії; по-друге, ми можемо подивитися на зразки з Марса та стародавньої Землі, щоб визначити, чи були вони колись живими; і по-третє, ймовірно, що цей новий метод зможе відрізнити альтернативні біосфери від земних, що матиме значні наслідки для майбутніх астробіологічних місій", – пояснив провідний автор Джим Клівз із Лабораторії Землі та планет Наукового інституту Карнегі.

Марс / Фото: Credits

Як працює тест пошуку іншопланетного життя

Створений вченими тест не шукає конкретні молекули чи сполуки, які можуть свідчити про життя. Натомість він шукає невеликі відмінності в молекулярних моделях зразків за допомогою різних видів аналізу.

Тест був розроблений шляхом надання системі штучного інтелекту даних про 134 відомі зразки з інформацією про те, є вони біотичними чи абіотичними. Щоб перевірити це, ШІ потім надали нові зразки – зокрема, живих істот, залишки стародавнього життя, а також інші абіотичні зразки, які не вказували на життя (як-от хімічні речовини). Тест ідентифікував ці зразки із 90-відсотковою точністю.

Окрім того, система почала визначати інший тип зразків, розділяючи біотичні на "живі" та "викопні". Тобто тест може відрізнити, наприклад, свіжозірване листя від чогось іншого, що давно загинуло.

Вчені сподіваються, що з часом тест зможе розрізняти ознаки фотосинтезу або клітини, які мають ядро.

"Цей рутинний аналітичний метод має потенціал зробити революцію в пошуках позаземного життя та поглибити наше розуміння як походження, так і хімії найдавнішого життя на Землі", – розповів один із лідерів дослідження Роберт Хейзен із Наукового інституту Карнегі.

Він додав, що тест також відкриває шлях до використання розумних датчиків на роботизованих космічних кораблях, посадкових апаратах і марсоходах для пошуку ознак життя до того, як зразки будуть доставлені на Землю.

До слова, раніше вчені зробили прогноз про те, що через 250 млн років усі континенти Землі об'єднаються і життя всього живого опиниться під загрозою.

Читайте також: