Вчені створили "живий пластик", який самознищується після застосування

Усередину пластику дослідники помістили спори бактерій, які після пробудження можуть його "з'їсти".

Вчені створили новий пластик, який розкладається у процесі компостування лише за місяць.

Про це пише Science Alert.

Цю перспективну технологію стали створювати після того, як у 2016 році на заводі з переробки відходів у Японії виявили дивовижні бактерії, що "пожирають" пластик. Як виявилось, ці мікроорганізми в процесі життєдіяльності виробляють білок, що руйнує пластикові відходи.

За 8 років вчені виявили кілька інших видів бактерій, які виробляли схожі ферменти, що роблять пластик зручним для перетравлення мікроорганізмами. На основі цих природних білків вдалося створити ще більш "ненажерливі" синтетичні версії ферментів.

Китайські дослідники під керівництвом біолога-синтетика Ченьван Тана з'ясували, як "запікати" спори бактерій, які виділяють ці ферменти, у самій структурі пластику на основі полікапролактону. Таким чином, коли поверхня пластику почне розкладатися під впливом фізичних умов середовища, звільнені спори проростуть і з'їдять його, завершивши утилізацію.

"Живий пластик залишався стабільним при замочуванні в газировці протягом 60 днів, що передбачає його потенційне використання як пакувального матеріалу", — розповіли вчені.

Хоча дослідження створило лише концепцію "живого пластику" і поки не має практичного застосування, у недалекому майбутньому такий підхід до пакування дозволить вирішити проблему забруднення пластиком у масштабах планети.

Нагадаємо, за останні 70 років ми виготовили понад 10 млрд тонн пластику. Так, до 2050 обсяг пластикових відходів може зрости на 60%. Але тепер є надія, що забруднення планети пластиком можна зупинити.

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