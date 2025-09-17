Вчені створили 3D-карту нашої галактики, яка охоплює понад 44 мільйони зірок

Космос / © Associated Press

Європейське космічне агентство (ESA) представило першу у світі 3D-карту нашої галактики, створену на основі даних місії Gaia. Карту, що охоплює понад 44 мільйони зірок, величезні хмари іонізованого пилу та області з високим рівнем космічної енергії, можна «переглянути» на відстані до 4 тисяч світлових років від Сонця — не залишаючи Землі.

Про це пише видання Popular Science.

Як зазначають астрономи, хоча з Землі легко побачити Чумацький Шлях, через його діаметр у близько 100 тисяч світлових років людство навряд чи колись спостерігатиме галактику ззовні. Однак детальне уявлення про її будову стало можливим завдяки роботі місії Gaia від липня 2014 до березня 2025 року. Вчені сканували всі доступні зірки та туманності, після чого створили найточнішу 3D-карту галактики.

Особливу складність становили зоряні «ясла», приховані щільними хмарами пилу та газу. Водночас астрономи використали цей пил на користь — спостерігаючи за «екстинкцією» зірок, тобто за кількістю світла, яке поглинається космічним пилом. Це дозволило побудувати об’ємні моделі іонізованого водню, де високий рівень іонізації вказує на наявність зірок поблизу.

Крім понад 44 мільйони звичайних зірок, карта охоплює 87 рідкісних зірок O-типу, що яскраво світять на початку свого життєвого циклу і мають потужне ультрафіолетове випромінювання, яке іонізує водень навколо них. «Моделі розподілу іонізованого газу у місцевому Чумацькому Шляху раніше не відповідали спостереженням інших телескопів настільки точно, як наша карта», — заявив співавтор дослідження Льюїс МакКолум.

За словами астрономів, нова карта вже показала незвичайні особливості O-зірок та районів їхнього народження. Деякі зоряні хмари розкрилися, утворивши гігантські порожнини, заповнені пилом і газом. «Карта наочно демонструє, як випромінювання масивних зірок іонізує навколишній міжзоряний простір та взаємодіє з пилом і газом», — додала астрономиня Саша Зігерс.

Карта містить детальні зображення туманностей Каліфорнія, Північна Америка, Гамма та надпузиря Оріона-Еридану. Команда Gaia планує оновити модель наступними даними, які мають вийти у грудні 2026 року, що дозволить ще більше розширити карту та підвищити її точність.

