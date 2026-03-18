Вчені створили гніздо динозавра в натуральну величину: результати експерименту вражають

Дослідники відтворили умови дозрівання яєць динозаврів

Реклама

Питання про те, як саме птахоподібні, але нелітаючі динозаври висиджували свої яйця, тривалий час залишалося предметом палких дискусій. Дослідники з Тайваню вдалися до надзвичайно креативного кроку: вони побудували повнорозмірну модель гнізда та самого динозавра, щоб перевірити всі теорії на практиці.

Про результати цього унікального дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Ecology and Evolution, пише SciTechDaily.

Відтворення доісторичного гнізда

Команда обрала вид Heyuannia huangi — овіраптора, який жив приблизно 70–66 мільйонів років тому. Цей динозавр сягав близько 1,5 метра завдовжки, важив орієнтовно 20 кілограмів і будував напіввідкриті гнізда, де яйця розташовувалися подвійним кільцем.

Реклама

Цікаво, що першим автором цього інноваційного дослідження став Чунь-Ю Су — на момент проведення експериментів він був звичайним учнем старшої школи у місті Тайчжун.

Разом із дорослими науковцями він створив муляж динозавра з пінополістиролу, дерева та бавовни. Самі ж яйця виготовили з литої смоли, максимально наблизивши їх до оригіналу, адже яйця овірапторів не схожі на жоден із сучасних видів.

Температурні гойдалки та асинхронне вилуплення

Дослідники поєднали фізичний експеримент із комп’ютерним моделюванням теплопередачі і з’ясували вражальну деталь. Розташування яєць широким кільцем означало, що доросла особина фізично не могла контактувати з кожним із них.

Експеримент показав, що за холодних умов яйця у зовнішньому кільці недоотримували тепло від батьківського тіла — різниця температур сягала 6°C. Це могло призводити до асинхронного вилуплення, коли малята з однієї кладки з’являлися на світ у різний час. Натомість у теплому кліматі ця різниця становила лише 0.6°C. Це доводить, що овіраптори та сонячне проміння виступали своєрідними «співінкубаторами».

Реклама

Чим динозаври відрізняються від птахів

Більшість сучасних птахів використовують терморегуляторну контактну інкубацію. Для цього потрібно виконати три умови: птах має торкатися кожного яйця, бути головним джерелом тепла та підтримувати стабільну температуру для всієї кладки.

Овіраптори цей «тест» провалили. Їхній метод висиджування був значно менш ефективним за пташиний, проте він став ідеальним еволюційним переходом від закопаних у землю гнізд до напіввідкритих.

«На Тайвані немає скам’янілостей динозаврів, але це не означає, що ми не можемо їх досліджувати. Це справжнє заохочення для всіх студентів», — резюмував старший автор дослідження, доктор Цзу-Руей Ян з Національного музею природничих наук Тайваню.

Нагадаємо, нове дослідження скам’янілостей показало, що грізні тиранозаври не гребували канібалізмом. Вони поїдали рештки своїх родичів, виконуючи роль падальників у стародавній екосистемі.