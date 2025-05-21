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Вчені створили контейнер для перевезення антиматерії — найдорожчої речовини на Землі
Антиматерія є найдорожчою речовиною у світі та вартує 62 трлн доларів за грам.
Європейська організація з ядерних досліджень CERN готується до перевезення антиматерії — найдорожчої речовини на Землі — територією ЄС. Для цього створено переносний контейнер, який можна транспортувати вантажівкою.
Про це йдеться у матеріалі arstechnica.
Дослідження антиматерії — справжній виклик для вчених, зазначає джерело, адже вона миттєво зникає при контакті з матерією. Але останніми роками ситуація змінилася: у CERN збудували установку, яка дозволяє створювати й утримувати антиматерію, зокрема цілі антиатоми, для детального вивчення.
«Проблема в тому, що пристрої, які уповільнюють антиматерію, заважають точним вимірюванням. Вони створюють магнітні завади, які впливають на результати експериментів. Тож вчені вирішили винести антиматерію за межі виробничої зони», — йдеться у матеріалі.
Рішення — мобільний контейнер для антиматерії. Це пристрій довжиною 2 метри, що підтримує надвакуум, має надпровідні магніти та спеціальні батареї й систему охолодження на рідкому гелії. Контейнер вмонтовується у металеву раму з кріпленнями для крана, щоб його можна було легко переміщати.
Перший тест відбувся із протонами. Вчені навантажили контейнер звичайними протонами (їх легше отримати), перевезли його територією CERN (із Франції до Швейцарії), і перевірили роботу всіх систем. Загальна відстань склала приблизно 4 км зі швидкістю понад 40 км/год.
У майбутньому це дозволить доставляти антиматерію до різних лабораторій Європи для більш точних досліджень подалі від магнітних завад.
Що таке антиматерія і скільки вона коштує
Нагадаємо, антиматерія — це субстанція, схожа на звичайну матерію, але з протилежним зарядом. Її не можна просто видобути, а слід створювати вручну, атом за атомом, що може тривати мільярди років для отримання навіть десятої грама.
Тому антиматерія є найдорожчою речовиною у світі, вартість якої оцінюється у 62 трлн доларів за грам.
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