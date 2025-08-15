Вчені створили одяг майбутнього, який стає товщим, коли людина мерзне

Одяг / © Pixabay

Вчені розробили інноваційний одяг, який самостійно підлаштовується під температуру тіла людини, забезпечуючи комфорт у будь-яких умовах. Йдеться про куртку, що змінює товщину залежно від того, чи людині холодно, чи тепло, що робить її ефективнішою за звичайні теплі речі.

Про це пише видання Science Advances.

Традиційний одяг має суттєвий недолік: він не реагує на зміни температури тіла. Коли людина активно рухається та пітніє, звичайна куртка стає занадто теплою, а коли тіло охолоджується — недостатньо теплою. Через це виникає дискомфорт, і люди змушені додавати або знімати шари одягу. Саме цю проблему вирішила команда дослідників з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики в Китаї під керівництвом Сюцяна Лі, створивши куртку з унікальним матеріалом.

Серцем розробки стала мембрана з бактеріальної целюлози, що реагує на рівень вологості. У холодних і сухих умовах її товщина становить 13 міліметрів, забезпечуючи тепло. Але коли людина починає пітніти, рівень вологості підвищується, і мембрана стискається до 2 міліметрів, дозволяючи тілу охолонути. Завдяки цьому одяг автоматично адаптується до змін температури тіла, забезпечуючи оптимальний комфорт.

Науковці провели кілька етапів тестування своєї розробки. Спершу вони використали систему, що імітує людську шкіру, щоб перевірити терморегуляційні властивості матеріалу в лабораторних умовах. Потім мембрану інтегрували у звичайні пуховики і протестували на людях, які ходили пішки та їздили на велосипеді.

Результати виявилися вражаючими: новий матеріал підвищує терморегуляцію одягу на 82,8% у порівнянні з традиційним текстилем. Крім того, він дозволяє людині залишатися у комфорті без температурного стресу в середньому на 7,5 годин у різних кліматичних умовах — у 20 містах з різними погодними умовами.

Інноваційна куртка має великий потенціал для практичного застосування. Її можна використовувати для одягу представників професій, які багато часу проводять на вулиці: кур’єрів, поліціянтів, військових, комунальників. Такий одяг допоможе зменшити ризики для здоров’я, пов’язані з перегрівом або переохолодженням, наприклад зневоднення, запаморочення чи різкі перепади температури.

Втім, перш ніж куртка з’явиться у магазинах, вченим ще потрібно провести додаткові дослідження її довговічності та ефективності в екстремальних умовах. Точних термінів виходу на ринок поки що немає, але технологія вже демонструє значний потенціал для майбутніх інновацій у сфері одягу.

Ця розробка показує, що майбутнє текстилю — за матеріалами, які здатні реагувати на тіло людини, підвищуючи комфорт і безпеку у будь-яких кліматичних умовах.

