Вчені створили помідор із ароматом попкорну

Помідор

Вчені з Китаю та Австралії створили генетично модифікований помідор, який має незвичайний аромат — він нагадує запах попкорну з масляним присмаком.

Про це пише Oddity Central.

Це перший подібний експеримент, у результаті якого помідор почав виділяти «приємний аромат, схожий на попкорн».

Помідор (Solanum lycopersicum) є однією з найпоширеніших культур у світі. Однак багаторічна селекція, спрямована передусім на підвищення врожайності, стійкість до хвороб і однорідність плодів, поступово призвела до зменшення природної ароматичної різноманітності рослини. Тепер дослідники намагаються повернути або навіть посилити смакові й ароматичні властивості за допомогою сучасних біотехнологій.

У центрі уваги науковців опинилася молекула 2-ацетил-1-піролін (2-AP) — саме вона відповідає за характерний аромат попкорну, який також зустрічається в деяких сортах ароматного рису.

Дослідницька команда вимкнула два гени у комерційному сорті помідорів Alisa Craig, що дозволило значно підвищити концентрацію цієї ароматичної сполуки.

Йдеться про гени SlBADH1 і SlBADH2, які регулюють вироблення 2-AP у рослині. За допомогою технології редагування генів CRISPR/Cas9 науковці деактивували їхню роботу. У результаті мутація гена SlBADH2 суттєво підвищила рівень ароматичної молекули, а пригнічення обох генів збільшило її концентрацію більш ніж у чотири рази порівняно зі звичайними томатами.

Професор лабораторії Xianghu в Китаї Шенчунь Сю пояснив, що дослідники проаналізували еталонний геном томатів і виявили два гени, які потенційно відповідають за формування цього аромату. Саме їх і було відредаговано за допомогою сучасних генетичних технологій.

При цьому, за словами науковців, генетичні зміни не вплинули на ключові агрономічні характеристики рослини. Зокрема, не змінилися час цвітіння, висота кущів, вага плодів, а також вміст цукрів, органічних кислот і вітаміну С.

Дослідники переконані, що їхня робота відкриває нові можливості для покращення смаку та аромату помідорів без втрати врожайності.

Хоча не всім може сподобатися ідея помідорів із запахом попкорну, науковці вважають, що така технологія може прокласти шлях до створення овочів з індивідуальними смаковими профілями. У перспективі це може змінити підхід до селекції та навіть вплинути на ринок садівництва.

Наразі команда працює над тим, щоб перенести нову ароматичну властивість у комерційні сорти помідорів. Це може зробити їхній смак більш насиченим, підвищити популярність серед споживачів і навіть збільшити ринкову вартість продукції.

