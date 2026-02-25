Вчені створили помідори з ароматом попкорну: що відомо про новий сорт

Попкорн / © Credits

Китайські науковці за допомогою генного редагування отримали помідори з ароматом, схожим на попкорн з маслом. Новий сорт має посилений запах, але зберігає врожайність і поживні властивості.

Про це повідомило видання The independent.

Помідори — одна з найпоширеніших культур у світі. Їх цінують за смак, колір та універсальність у кулінарії. Водночас саме аромат значною мірою визначає сприйняття плодів і впливає на попит та ціну. Після збирання томати поступово втрачають запах через метаболічні зміни, що відбуваються вже поза лозою, а під час транспортування та зберігання ця проблема лише посилюється.

Дослідники використали технологію CRISPR/Cas9 для редагування двох генів — SlBADH1 і SlBADH2. Раніше було встановлено, що ген бетаїн-альдегіддегідрогенази 2 (BADH2) пов’язаний із регуляцією ароматичних сполук. Його блокування сприяє накопиченню 2-ацетил-1-піроліну (2-AP) — органічної речовини, яка відповідає за характерний запах, подібний до попкорну.

За словами автора дослідження Шенчуня Сюя, під час експериментів у сорті AC («Аліса Крейг») було вимкнено один або обидва гени. Результати показали, що SlBADH2 відіграє ключову роль у накопиченні 2-AP, однак SlBADH1 також робить вагомий внесок у цей процес. Висновки оприлюднені в журналі Journal of Integrative Agriculture.

Важливо, що мутантні лінії не продемонстрували суттєвих відмінностей від звичайних рослин за основними показниками: термінами цвітіння, висотою, масою плодів, вмістом глюкози, фруктози, сахарози, органічних кислот (зокрема лимонної та яблучної), а також вітаміну С. Це означає, що вченим вдалося посилити аромат без зниження врожайності чи харчової цінності.

Наразі дослідники працюють над інтеграцією цієї ознаки в комерційні сорти. За їхніми словами, це може зробити їх більш привабливими для споживачів — подібно до того, як це сталося з ароматними сортами рису.

