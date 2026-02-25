ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Вчені створили помідори з ароматом попкорну: що відомо про новий сорт

Помідори часто втрачають аромат під час транспортування та зберігання. Вчені запропонували рішення — редагування генів, яке підсилює природний запах плодів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Попкорн

Попкорн / © Credits

Китайські науковці за допомогою генного редагування отримали помідори з ароматом, схожим на попкорн з маслом. Новий сорт має посилений запах, але зберігає врожайність і поживні властивості.

Про це повідомило видання The independent.

Помідори — одна з найпоширеніших культур у світі. Їх цінують за смак, колір та універсальність у кулінарії. Водночас саме аромат значною мірою визначає сприйняття плодів і впливає на попит та ціну. Після збирання томати поступово втрачають запах через метаболічні зміни, що відбуваються вже поза лозою, а під час транспортування та зберігання ця проблема лише посилюється.

Дослідники використали технологію CRISPR/Cas9 для редагування двох генів — SlBADH1 і SlBADH2. Раніше було встановлено, що ген бетаїн-альдегіддегідрогенази 2 (BADH2) пов’язаний із регуляцією ароматичних сполук. Його блокування сприяє накопиченню 2-ацетил-1-піроліну (2-AP) — органічної речовини, яка відповідає за характерний запах, подібний до попкорну.

За словами автора дослідження Шенчуня Сюя, під час експериментів у сорті AC («Аліса Крейг») було вимкнено один або обидва гени. Результати показали, що SlBADH2 відіграє ключову роль у накопиченні 2-AP, однак SlBADH1 також робить вагомий внесок у цей процес. Висновки оприлюднені в журналі Journal of Integrative Agriculture.

Важливо, що мутантні лінії не продемонстрували суттєвих відмінностей від звичайних рослин за основними показниками: термінами цвітіння, висотою, масою плодів, вмістом глюкози, фруктози, сахарози, органічних кислот (зокрема лимонної та яблучної), а також вітаміну С. Це означає, що вченим вдалося посилити аромат без зниження врожайності чи харчової цінності.

Наразі дослідники працюють над інтеграцією цієї ознаки в комерційні сорти. За їхніми словами, це може зробити їх більш привабливими для споживачів — подібно до того, як це сталося з ароматними сортами рису.

Нагадаємо, раніше геологи знайшли у Канаді воду віком 2,6 мільярда років, яка збереглася в ізоляції під землею та розповіли, яка вона на смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie