Вчені створили революційний спрей, що загоює рани за лічені секунди

Винахід називають перспективним засобом для екстреної медицини та військових умов.

Вчені з Південної Кореї розробили інноваційний спрей, який здатен зупиняти кровотечу та загоювати рани за лічені секунди.

Як передає Unilad, новий засіб уже отримав високу оцінку як ефективний метод лікування порізів і травм, особливо в екстрених умовах.

Йдеться про спеціальний порошок, який розпилюють безпосередньо на рану. Його головне призначення — швидко зупиняти кровотечу там, де традиційні засоби на кшталт пластирів чи бинтів можуть бути малоефективними.

Розробка належить науковцям Корейського інституту передових наук і технологій (KAIST). Вчені зазначають, що новий спрей особливо корисний у випадках глибоких або нерівних ран, коли накладання пов’язки є складним або займає надто багато часу.

Принцип дії засобу доволі простий: після нанесення на кровоточиву рану порошок вступає в реакцію з кров’ю та менш ніж за секунду перетворюється на гель. Утворений шар герметично закриває ушкодження і миттєво зупиняє кровотечу.

Такий спосіб лікування значно швидший за традиційне бинтування, адже достатньо лише навести спрей на поранене місце та розпорошити його. Це може бути вирішальним, наприклад, у разі серйозних травм, отриманих під час дорожньо-транспортної пригоди.

Розробники також наголошують, що спрей планують застосовувати не лише в цивільній медицині, а й у військовій сфері — для надання першої допомоги солдатам у зоні бойових дій.

Кандидат наук Кюсун Парк, майор армії та учасник дослідження, підкреслив важливість цієї технології: «Суть сучасної війни полягає в мінімізації втрат людських життів», — зазначив він. «Я розпочав дослідження з почуттям місії врятувати хоча б ще одного солдата», — додав Парк. «Я сподіваюся, що ця технологія буде використовуватися як технологія, що рятує життя, як у сфері національної оборони, так і в приватній медицині».

Дослідницьку групу очолювали професор Стів Парк з кафедри матеріалознавства та інженерії та професор Санйон Джон з кафедри біологічних наук.

Новий засіб є так званим «гемостатичним порошком»: термін походить від слів «гемо» — кров і «статичний» — зупинка. Його сполуки реагують із катіонами — позитивно зарядженими іонами, що містяться в крові, завдяки чому порошок майже миттєво перетворюється на гель.

Порошок уже випробували в складних умовах — у зонах катастроф і бойових дій, за різних погодних умов і температур. Вчені сподіваються, що завдяки простоті транспортування та швидкості застосування спрей знайде широке використання в екстреній медицині.

