Вчені створили силовий костюм-кентавра: як працює (фото)

Вчені з Шеньчженя, Китай, створили незвичайний силовий костюм, який фактично перетворює людину на «кентавра» — напівлюдину-напівробота.

Про це пише Oddity Central.

Розроблення не лише має футуристичний вигляд, а й, за заявами дослідників, дозволяє зменшити енергетичні витрати організму приблизно на 35%.

Силові костюми з гідравлічним приводом існують уже давно — вони допомагають людині переносити важкі вантажі та полегшують рух. Проте нова модель під назвою Centaur має принципово іншу концепцію, натхненну образом міфічного кентавра.

Цей пристрій являє собою двоногого робота, який кріпиться до спини користувача та рухається разом із ним, фактично виконуючи роль додаткової пари ніг. Робот здатний синхронізуватися з рухами людини, реагуючи на зміну напрямку та швидкості.

На відміну від традиційних екзоскелетів, які безпосередньо підтримують кінцівки, Centaur бере на себе значну частину навантаження. За словами розробників, роботизовані ноги можуть повністю компенсувати вагу вантажу, не заважаючи природним рухам людини.

Силовий костюм / © скриншот з відео

Кріплення костюма до спини здійснюється за допомогою гнучкого механізму з нелінійною пружиною. Така конструкція забезпечує комфорт: за слабкого навантаження вона залишається м’якою, а за збільшення сили — стабілізує систему. Завдяки цьому сили між людиною та роботом ефективно розподіляються.

Як стверджують дослідники, під час ходьби з вантажем вагою близько 20 кг використання Centaur дозволяє знизити метаболічні витрати приблизно на 35%. Це значно перевищує ефективність класичних екзоскелетів, які зазвичай демонструють покращення на рівні 5–12%. Робот не лише переносить вагу, а й допомагає рухатися вперед, зменшуючи навантаження на користувача.

Команда розробників бачить майбутнє, у якому люди керуватимуть рухом і навігацією, а роботи братимуть на себе виконання фізично складних завдань. Такий підхід має поєднати переваги людини та машини для максимальної ефективності.

