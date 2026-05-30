Вчені створили тест на аутизм із точністю 90%

Аутизм / © pexels.com

Науковці зі США розробили новий метод діагностики аутизму, який може значно спростити та пришвидшити виявлення розладу у дітей. Для проведення тесту достатньо аналізу сечі, що робить процедуру простою та неінвазивною.

Результати дослідження були опубліковані у науковому журналі Molecular Psychiatry.

Революційний метод скринінгу створили дослідники з Університету штату Аризона. Він базується на виявленні в сечі специфічних сполук, які можуть слугувати біологічними маркерами розладу аутистичного спектра.

Вчені наголошують, що рання діагностика має особливе значення, оскільки кількість випадків аутизму суттєво зросла. За даними дослідження, у період від 2011 до 2022 року кількість встановлених діагнозів збільшилася на 175%.

Аутизм впливає на здатність людини навчатися, спілкуватися, взаємодіяти з оточенням та регулювати поведінку. Приблизно третина людей із розладом аутистичного спектра також має інтелектуальні порушення.

У межах роботи вчені проаналізували зразки сечі дітей віком від 2 до 11 років.

Фахівці досліджували 17 мікробних метаболітів — молекул, які утворюються внаслідок діяльності мікроорганізмів у кишківнику.

Для аналізу використовували спеціальний інструмент класифікації під назвою «Система мікробних метаболітів» (MDM). Він дозволяє визначати рівень метаболітів у сечі та порівнювати його з типовими показниками.

У дослідженні взяли участь 99 дітей. У 52 з них був діагностований розлад аутистичного спектра, тоді як 47 дітей не мали такого діагнозу.

Вчені встановили, що майже в усіх дітей з аутизмом рівень щонайменше одного з досліджуваних метаболітів перевищував максимальні показники, зафіксовані в контрольній групі.

У середньому в дітей із аутизмом виявляли близько трьох підвищених метаболітів, а окремі показники перевищували норму в тисячу разів.

Автори роботи повідомили про стабільно високі рівні певних метаболітів у дітей із розладом аутистичного спектра. Особливу увагу вони звернули на сполуки, які утворюються з амінокислот, що беруть участь у виробленні важливих нейромедіаторів.

«Ці бактерії виробляють метаболіти, які, по суті, є модифікованими формами серотоніну та дофаміну», — зазначив у пресрелізі співавтор дослідження Джеймс Адамс.

За словами вченого, серотонін і дофамін відіграють важливу роль у регуляції настрою, пам’яті та когнітивних процесів.

Обидва ці нейромедіатори впливають на настрій, когнітивні функції та пам’ять, що може «пояснити багато симптомів та супутніх проявів у дітей з аутизмом — їхню соціальну комунікацію, тривожність, депресію та увагу», — додав Адамс.

Дослідники зазначають, що отримані результати узгоджуються з даними понад 40 попередніх наукових робіт, у яких також повідомлялося про підвищений рівень метаболітів кишкового мікробіому в дітей з аутизмом.

Під час випробувань новий тест продемонстрував 90-відсоткову точність у виявленні дітей із розладом аутистичного спектра та не дав хибнопозитивних результатів серед учасників дослідження.

Наразі команда продовжує роботу над перевіркою ефективності методу на значно більшій кількості пацієнтів.

На відміну від чинних підходів до діагностики, які переважно базуються на поведінкових спостереженнях та можуть вимагати тривалого часу для підтвердження діагнозу, новий аналіз потенційно дозволить значно раніше виявляти дітей із групи ризику та швидше розпочинати необхідну підтримку.

Окремо дослідники звертають увагу на можливість зменшення суспільної стигми навколо аутизму.

«Іноді вагання щодо діагностики виникає через те, що батьки відчувають, ніби вони недостатньо хороші батьки і що їх засуджують», — зазначила у пресрелізі перша авторка дослідження Крістіна Флінн. «Але це не так, адже якщо ми можемо виявити це в сечі, то це біологічно обумовлений стан. Сподіваємося, що це допоможе батькам позбутися вагань і звернутися за допомогою якомога раніше».

При цьому автори дослідження наголошують, що виявлені метаболіти не є причиною виникнення аутизму.

Натомість вони запропонували виділити окремий підтип розладу — ASD-MDM, або розлад аутистичного спектра, пов’язаний із метаболітами мікробного походження.

За оцінками вчених, до цього підтипу можуть належати близько 90% випадків аутизму.

