Вчені створили унікальний 3D-принтер зі штучним інтелектом, який друкує їжу

3D-принтер друкує їжу / © Pixabay

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Вчені з Гонконгського університету науки й технологій розробили технологію тривимірного друку продуктів, що поєднує можливості штучного інтелекту та інфрачервоного приготування для створення індивідуальних страв.

Свої результати вони опублікували в журналі Advanced Materials.

Новий 3D-принтер для їжі забезпечує безперервний процес приготування без додаткової термічної обробки, що мінімізує ризик мікробного забруднення. Завдяки графеновим нагрівачам і точному температурному контролю стало можливим створювати складні страви з високою точністю.

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Завдяки використанню генеративного штучного інтелекту новий 3D-принтер для їжі формує не лише форму, а й внутрішню структуру страви. Це забезпечує можливість створення персоналізованих страв, які не потребують додаткової обробки перед споживанням.

Завдяки можливості створення індивідуалізованих страв ця розробка стане важливим рішенням для медичних закладів та установ для літніх людей. Вона допоможе пацієнтам із дисфагією отримувати їжу у формі, що полегшує процес ковтання та робить харчування безпечнішим.

Дослідники планують удосконалити систему для збереження термочутливих вітамінів, підвищити засвоюваність крохмалю та проаналізувати сприйняття технології різними групами споживачів. Ці кроки наблизять новий підхід до харчування до комерційного запуску.

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